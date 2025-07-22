Украина может воплотить в жизнь самый страшный кошмар Путина: чего боится глава Кремля

Если бы Украина приложилась к этому, она могла бы реализовать то, чего больше всего боится Путин.

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Украина может воплотить в жизнь самый страшный кошмар Путина/ коллаж: Главред, фото: pexels, скрин с видео

Основные тезисы Пономарева:

Путин больше всего боится своего окружения

Если бы Украина приложилась к этому, она могла бы организовать предательство в его близком окружении

Российский диктатор Владимир Путин больше всего боится своего окружения.

Если бы Украина приложилась к этому, она могла бы реализовать кошмар главы Кремля. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, в прошлом депутат Государственной думы РФ, единственный, кто в свое время проголосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев во время чата на Главреде.

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"Путин больше всего боится своего окружения. И, если бы мы приложили к этому голову, то могли бы реализовать кошмар Путина - организовать измену в его близком окружении, в элитах", - отметил Пономарев.

Однако, по его словам, сейчас Путин не верит в такой сценарий, ведь видит, что никто всерьез об этом не задумывается.

"Он этого очень боится, но в последнее время меньше, потому что видит, что об этом никто всерьез не думает", - сказал российский оппозиционный политик.

Смотрите видео, в котором Илья Пономарев рассказал, чего ждать России и Путину от Трампа, а также почему перемирие не за горами:

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Как ранее сообщал Главред, в разведке анонсировали коллапс в России, что произошло. В России стремительно разворачивается коллапс угольной отрасли, вызванный потерей европейского рынка, отмечают в разведке.

Также ранее сообщалось, что ситуация в России резко ухудшится. Российская экономика стремительно приближается к рецессии, и уже осенью 2025 года ситуация может стать критической, заявил экономист Владимир Милов.

Напомним, Украина масштабирует удары по РФ - Зеленский вышел с важным заявлением. Частота ударов по РФ должна увеличиться. Каждая площадка в РФ, которую Москва использует для производства оружия, должна стать достижимой для ВСУ, заявил Зеленский.

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О персоне: Илья Пономарев Илья Пономарев – российский оппозиционный политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, пишет Википедия.

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