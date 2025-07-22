Украина может воплотить в жизнь самый страшный кошмар Путина: чего боится глава Кремля

Основные тезисы Пономарева:
- Путин больше всего боится своего окружения
- Если бы Украина приложилась к этому, она могла бы организовать предательство в его близком окружении
Российский диктатор Владимир Путин больше всего боится своего окружения.
Если бы Украина приложилась к этому, она могла бы реализовать кошмар главы Кремля. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, в прошлом депутат Государственной думы РФ, единственный, кто в свое время проголосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев во время чата на Главреде.
"Путин больше всего боится своего окружения. И, если бы мы приложили к этому голову, то могли бы реализовать кошмар Путина - организовать измену в его близком окружении, в элитах", - отметил Пономарев.
Однако, по его словам, сейчас Путин не верит в такой сценарий, ведь видит, что никто всерьез об этом не задумывается.
"Он этого очень боится, но в последнее время меньше, потому что видит, что об этом никто всерьез не думает", - сказал российский оппозиционный политик.
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О персоне: Илья Пономарев
Илья Пономарев – российский оппозиционный политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, пишет Википедия.
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