Град, грозы и шквалы приближаются: через несколько часов Украину накроет опасная погода

В Украине уже совсем скоро будет опасная погода - большую часть областей накроют грозы, град и шквалы 15-20 м/с.

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Погода в Украине - град, грозы и шквалы приближаются/ фото: УНИАН

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Когда в Украину накроют опасные метеорологические явления

Где будут грозы, град и шквалы 15-20 м/с

Погода в Украине принесет опасные сюрпризы уже совсем скоро. Во вторник, 22 июля, после обеда наше государство накроют опасные метеорологические явления - грозы, град и шквалы.

Такая погода будет наблюдаться в ряде областей. Об этом предупредили в Укргидрометцентре.

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"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В ближайшие 3 часа 22 июля с сохранением ночью 23 июля в северных, центральных, Харьковской, днем 23 июля на Левобережье грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении, которое было опубликовано в 13:50.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Опасная погода затронет также Киев и Киевскую область, отметили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 22 июля/ Укргидрометцентр

Погода в Киеве 22-23 июля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 23 июля

В Украине в среду, 23 июля, ожидается дождь, гроза, град и шквалы - они будут во многих областях. Как сообщили в Укргидрометцентре, температура воздуха при этом будет преимущественно теплой, а местами - жаркой.

"Творцом неустойчивой погоды в большинстве областей будет атмосферный фронт, который будет перемещаться с запада на восток: он обусловит ночью в Украине, кроме западных, южных областей и Крыма, днем на Левобережье кратковременный дождь, грозу, местами град и шквалы 15-20 м/с. Сохранится по-летнему теплая погода. Температура в западных и северных областях ночью 14-19 градусов, днем 23-28 градусов; на остальной территории ночью 18-23 градусов, днем 27-32 градусов", - говорится в сообщении.

Погода в Украине 23 июля/ Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 23 июля

В Киеве и в Киевской области в среду ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков.

"Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19 градусов, днем 23-28 градусов; в Киеве ночью 17-19 градусов, днем 26-28 градусов", - отмечается в сообщении.

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, жара ударит с новой силой - стало известно, когда Украину накроет высокая температура воздуха. Погода в Украине еще больше станет жаркой - синоптик назвала дату.

Также ранее сообщалось, что будут сильные ливни, град и грозы - названы регионы, которые накроет опасная погода. Погода во Львове будет самой прохладной. Там температура воздуха повысится до +17 градусов.

Напомним, на Украину надвигается непогода - синоптик сказала, к чему готовиться 23 июля. Диденко сообщила, что в ближайшее время температура воздуха в Украине будет испытывать незначительные колебания.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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