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Почему нельзя говорить "наступним чином": известная всем фраза оказалась неправильной

Алёна Воронина
22 июля 2025, 05:25
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На самом деле стоит избегать такого словосочетания, подчеркнула учитель украинского языка.
Девушка, Светлана Чернышева
Почему нельзя говорить "наступним чином"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Почему нельзя говорить "наступним чином"
  • Какой фразой нужно заменить это словосочетание

В украинском языке есть ряд слов и словосочетаний, которые многие люди привыкли употреблять, не догадываясь о том, что на самом деле они являются ошибочными.

К таким словосочетаниям относится, в частности, "наступним чином". О том, почему оно является неправильным и как его нужно заменить, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

видео дня

"Эту ошибку очень часто делают в приказах, протоколах, объявлениях, официальных письмах. Вот она: "зробіть це наступним чином", "після перевірки слід вжити наступних заходів", "на ваш запит повідомляємо слідуюче". Никаких "наступних", а тем более "слідуючих" здесь быть не может", - подчеркнула учитель.

Она пояснила, что вместо этих слов нужно употреблять слово "такий": "зробіть це таким чином", "після перевірки слід вжити таких заходів".

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "наступним чином":

Ранее Главред рассказывал о том, как сказать "эхо" на украинском - многие будут удивлены. В украинском языке неправильно говорить слово "эхо" - его нужно заменить на правильный вариант.

Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "страховка" и "парковка" и какими словами их нужно заменить. На самом деле не стоит использовать такие слова - их нужно заменить на правильные варианты.

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О персоне: Светлана Чернышева

Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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украинский язык Светлана Чернышева
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