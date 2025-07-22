Почему нельзя говорить "наступним чином": известная всем фраза оказалась неправильной

Вы узнаете:
- Почему нельзя говорить "наступним чином"
- Какой фразой нужно заменить это словосочетание
В украинском языке есть ряд слов и словосочетаний, которые многие люди привыкли употреблять, не догадываясь о том, что на самом деле они являются ошибочными.
К таким словосочетаниям относится, в частности, "наступним чином". О том, почему оно является неправильным и как его нужно заменить, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
"Эту ошибку очень часто делают в приказах, протоколах, объявлениях, официальных письмах. Вот она: "зробіть це наступним чином", "після перевірки слід вжити наступних заходів", "на ваш запит повідомляємо слідуюче". Никаких "наступних", а тем более "слідуючих" здесь быть не может", - подчеркнула учитель.
Она пояснила, что вместо этих слов нужно употреблять слово "такий": "зробіть це таким чином", "після перевірки слід вжити таких заходів".
Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "наступним чином":
Ранее Главред рассказывал о том, как сказать "эхо" на украинском - многие будут удивлены. В украинском языке неправильно говорить слово "эхо" - его нужно заменить на правильный вариант.
Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "страховка" и "парковка" и какими словами их нужно заменить. На самом деле не стоит использовать такие слова - их нужно заменить на правильные варианты.
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О персоне: Светлана Чернышева
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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