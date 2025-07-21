Как правильно обращаться к родителям - на "ты" или на "вы": церковь расставила точки над "і"

Часто у многих людей могут возникать сомнения, как правильно обращаться к родителям. Священник дал разъяснения.

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Как правильно обращаться к родителям - на "ты" или на "вы"/ коалж: Главред, фото: unsplash.com, скрин с видео

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Как правильно обращаться к родителям - на "ты" или на "вы"

Что об этом думают священники

Часто могут возникать спорные мнения относительно того, как правильно обращаться к родителям - на "ты" или на "вы".

Все точки над "і" в этом вопросе расставил священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

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По словам священника, это вопрос индивидуальный, и в каждой семье должны сами решать, как для них будет лучше. Но есть одно главное правило: как бы дети не обращались к родителям - на "ты" или на "вы" - они должны делать это с уважением.

"Это вопрос индивидуальный. Слово Божье говорит: "Почитай отца и мать твою, и хорошо тебе будет, и долго будешь жить ты на Земле". Я лично к своим родителям всегда обращаюсь на "вы", то есть с уважением. Какие-то детки обращаются на "ты" к родителям, потому что родители говорят: "Не говори на меня "вы", потому что я чувствую себя старой или старым". Здесь вопрос индивидуальный. Главное, чтобы вы на них говорили даже и "ты", но с уважением, таким, знаете, христианским", - пояснил отец Алексей Филюк.

Он отметил, что порой дети к родителям могут говорить на "вы", но при этом не уважать и говорить к родителям всевозможные неприятные и оскорбительные слова. Поэтому не всегда обращение на "вы" гарантирует уважение со стороны детей.

"Поэтому обращайтесь, как вы себе с родителями договоритесь. Верьте в Бога, уважайте родителей своих, а вы, родители, не раздражайте своих детей", - подытожил священник.

Смотрите видео о том, как правильно обращаться к родителям - на "ты" или на "вы":

Ранее священник сказал, можно ли выносить мусор после захода солнца. Древняя примета говорит, что после захода солнца нельзя выносить мусор, чтобы не навлечь беду на себя и свою семью. Священник сказал, действительно ли это так.

Также ранее священник удивил ответом, можно ли брать дрова с кладбища. В народе издавна верили, что ничего нельзя брать с кладбища, в том числе и дрова. Священник ответил всем, кто придерживается такой приметы.

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О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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