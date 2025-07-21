Известковый налет в туалете исчезнет, если раз в неделю наливать в унитаз 1 средство

Такое простое средство, которое вероятнее всего есть у каждого дома, сможет справиться с этой проблемой очень быстро.

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Известковый налет в туалете исчезнет, если раз в неделю наливать в унитаз 1 натуральное средство/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Как удалить известковый камень в унитазе

Что растворяет известковый налет

Проблема с известковым налетом в унитазе может отнять много вашего времени, пока вы будете пытаться ее решить. Но не всегда сложные проблемы требуют сложных решений, ведь бывают случаи, когда можно справиться с чем-то очень легко, применив простые подручные средства. Так и в этом случае - есть одно простое средство, которое поможет устранить известковый налет на унитазе без особых усилий.

Специалист по уборке и основательница Thoroughly Modern Grandma Франческа рассказала, что бороться с известковыми пятнами чрезвычайно просто, если использовать лимонную кислоту для очистки туалета, пишет express.co.uk.

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"Раз в неделю (если у вас не жесткая вода, это можно делать реже, просто по необходимости) помойте туалет лимонной кислотой, чтобы удалить минеральные/известковые отложения", - отметила Франческа.

Она объяснила, что лимонная кислота естественным образом содержится в лимонном соке и других цитрусовых, хотя более мощную версию можно найти в отделах чистящих средств большинства супермаркетов.

Известковый налет представляет собой щелочное пятно, для удаления которого нужен кислый раствор, а лимонная кислота быстро растворяет его с поверхностей, что значительно облегчает очистку.

Помимо того, что лимонная кислота намного эффективнее, она также нетоксична, что делает ее значительно безопаснее для чистки ванной комнаты, поскольку вы не будете вдыхать вредные химические пары. Лимонная кислота также является экономически эффективным решением.

Чтобы удалить пятна с туалета с помощью лимонной кислоты, нужно дать раствору лимонной кислоты достаточно времени для растворения пятен, оставив его минимум на час. Но для достижения наилучших результатов стоит оставить его действовать на ночь.

Затем нужно почистить унитаз щеткой и смыть воду. Пятна должны быть полностью удалены.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой/ Инфографика Главред

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