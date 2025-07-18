Где в Украине самые плодородные земли: ученые назвали населенный пункт в одной области

Ученым удалось определить, где в Украине самый лучший чернозем.

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Где в Украине самые плодородные земли/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео

Вы узнаете:

Какая область Украины самая плодородная

Где в Украине самые плодородные земли

Ни для кого не секрет, что в Украине есть очень большая площадь черноземов, которые являются одними из самых плодородных в мире. Но мало кто знает, где именно в нашем государстве наиболее плодородные почвы.

Украинский почвовед Виктор Забалуев во время своих исследований определил, где в Украине самые плодородные земли. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В сюжете отмечается, что 70% территории Украины покрывают черноземы - один из самых плодородных почв. Такой плодородный грунт покрывает две трети нашей страны, кроме Полесья и Карпат.

Профессор кафедры почвоведения и охраны почв НУБИП Виктор Забалуев решил найти, где же самый лучший чернозем среди украинских черноземов.

Профессор отмечает, что Украина - уникальная страна, потому что очень большую ее территорию покрывают плодородные почвы. На поиски эталона чернозема ученый потратил не один год, и все же нашел его. Он дал задание своим студентам исследовать землю в своих областях, на это было потеряно много времени, но дало результат.

После долгих поисков эталон украинского чернозема нашелся в поселке Любашевка в Подольском районе Одесской области, через который пролегает автобан из Киева до Черного моря.

В сюжете ТСН рассказывается, что в этом районе земля везде разная, но кусочка, который просто стоит "без дела", почти нет. Распаханы даже так называемые малопродуктивные земли.

Ученые рассказали, что почва, которая в Любашевке - это чернозем типичный. Именно его называют эталоном плодородия.

В лаборатории университета биоресурсов провели анализ земли из Любашевки и определили, что гумуса в ней аж пять процентов - это чуть ли не вдвое больше, чем на большинстве полей. На сельскохозяйственных землях содержание гумуса в пределах от двух до трех процентов.

Смотрите видео о том, где в Украине самые плодородные земли:

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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