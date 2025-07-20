Почему нельзя говорить "благоприємний": как стоит заменить это слово

На самом деле это слово не стоит использовать в украинском языке, его надо заменить на правильный вариант.

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Почему нельзя говорить "благоприємний"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Почему нельзя говорить "благоприємний"

Какой ошибки стоит избегать

В украинском языке есть ряд слов, которые многие люди привыкли использовать, но которых на самом деле нужно избегать. К таким словам относится, в частности, "благоприємний".

Почему именно нужно избегать этого слова, объяснила учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

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"Благоприємний" - ну, не очень украинское слово. И я вам сейчас расскажу аж о семи соответствиях, которыми можно это слово заменить", - сказала учитель.

Она отметила, что это слово можно заменить такими синонимами:

"сприятливий",

"принагідний",

"слушний",

"добрий",

"схвальний",

"щасливий",

"успішний".

Учитель привела примеры использования этих слов: "сприятливі умови, принагідний момент, слушний час, добрі вісті, схвальний відгук, щасливий збіг обставин, успішний результат".

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "благоприємний":

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О персоне: Светлана Чернышева Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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