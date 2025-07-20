Почему нельзя говорить "благоприємний": как стоит заменить это слово

Вы узнаете:
- Почему нельзя говорить "благоприємний"
- Какой ошибки стоит избегать
В украинском языке есть ряд слов, которые многие люди привыкли использовать, но которых на самом деле нужно избегать. К таким словам относится, в частности, "благоприємний".
Почему именно нужно избегать этого слова, объяснила учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
"Благоприємний" - ну, не очень украинское слово. И я вам сейчас расскажу аж о семи соответствиях, которыми можно это слово заменить", - сказала учитель.
Она отметила, что это слово можно заменить такими синонимами:
- "сприятливий",
- "принагідний",
- "слушний",
- "добрий",
- "схвальний",
- "щасливий",
- "успішний".
Учитель привела примеры использования этих слов: "сприятливі умови, принагідний момент, слушний час, добрі вісті, схвальний відгук, щасливий збіг обставин, успішний результат".
Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "благоприємний":
Ранее Главред рассказывал о том, как сказать "эхо" на украинском - многие будут удивлены. В украинском языке неправильно говорить слово "эхо" - его нужно заменить на правильный вариант.
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О персоне: Светлана Чернышева
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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