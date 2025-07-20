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Почему нельзя говорить "благоприємний": как стоит заменить это слово

Алёна Воронина
20 июля 2025, 05:25
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На самом деле это слово не стоит использовать в украинском языке, его надо заменить на правильный вариант.
Книги, Светлана Чернышева
Почему нельзя говорить "благоприємний"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Почему нельзя говорить "благоприємний"
  • Какой ошибки стоит избегать

В украинском языке есть ряд слов, которые многие люди привыкли использовать, но которых на самом деле нужно избегать. К таким словам относится, в частности, "благоприємний".

Почему именно нужно избегать этого слова, объяснила учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

видео дня

"Благоприємний" - ну, не очень украинское слово. И я вам сейчас расскажу аж о семи соответствиях, которыми можно это слово заменить", - сказала учитель.

Она отметила, что это слово можно заменить такими синонимами:

  • "сприятливий",
  • "принагідний",
  • "слушний",
  • "добрий",
  • "схвальний",
  • "щасливий",
  • "успішний".

Учитель привела примеры использования этих слов: "сприятливі умови, принагідний момент, слушний час, добрі вісті, схвальний відгук, щасливий збіг обставин, успішний результат".

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "благоприємний":

Ранее Главред рассказывал о том, как сказать "эхо" на украинском - многие будут удивлены. В украинском языке неправильно говорить слово "эхо" - его нужно заменить на правильный вариант.

Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "страховка" и "парковка" и какими словами их нужно заменить. На самом деле не стоит использовать такие слова - их нужно заменить на правильные варианты.

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О персоне: Светлана Чернышева

Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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