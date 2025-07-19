Как снять "порчу": священник честно ответил

Отец Алексей Филюк объяснил, стоит ли верить в "порчу" и как ее снять.

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Как снять "порчу"/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

Вы узнаете:

Как снять "порчу"

Действительно ли "порча" или "сглаз" может навредить человеку

В народе издавна считается, что чей-то злой взгляд или другие недобросовестные действия могут вызвать у другого человека болезнь или привлечь любую другую беду. Такую болезнь, вызванную действиями другого человека, называют "порча" (рос. сглаз).

О том, стоит ли верить в "порчу" и как ее можно "снять", рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

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"Кто верит в "порчу"? Взять какую-то добрую палку, как держало, и по крестцу, и по крестцу - порча снимается сразу. В такое даже верить не надо. Человек получает то, во что верует. Если у человека слабенькая вера, ну то у него "порчи", или еще там что-то - все на него якобы влияет. Но, дорогие братья и сестры, верьте в Божью защиту, в Божью силу, а не "в порчу", - подчеркнул священник.

Смотрите видео о том, как снять "порчу":

Ранее священник сказал, можно ли выносить мусор после захода солнца. Древняя примета говорит, что после захода солнца нельзя выносить мусор, чтобы не навлечь беду на себя и свою семью. Священник сказал, действительно ли это так.

Также ранее священник удивил ответом, можно ли брать дрова с кладбища. В народе издавна верили, что ничего нельзя брать с кладбища, в том числе и дрова. Священник ответил всем, кто придерживается такой приметы.

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О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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