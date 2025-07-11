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Исчезнут счастье и благосостояние: священник сказал, можно ли выносить мусор после заката

Алёна Воронина
11 июля 2025, 09:24
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Древняя примета говорит, что после заката нельзя выносить мусор, чтобы не навлечь беду на себя и свою семью. Священник сказал, действительно ли это так.
Мусор, священник Алексей Филюк
Священник сказал, можно ли выносить мусор после захода солнца/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

Вы узнаете:

  • Можно ли выносить мусор после захода солнца
  • Могут ли такие действия навредить человеку или его семье

Согласно народным верованиям и приметам, не рекомендуется выносить мусор после заката. Наши предки считали, что в темное время суток активизируется нечистая сила, которая может навредить человеку, или что вместе с мусором из дома можно вынести счастье и благополучие.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк объяснил, действительно ли может произойти что-то плохое, если человек вынесет мусор в темное время суток.

видео дня

"Надо выносить. Дом не для того, чтобы там лежала куча мусора. Это же воняет, это же не свинарник, извините за слово", - подчеркнул священник.

По его словам, ничего страшного нет в том, чтобы вынести мусор после захода солнца.

Священник призвал не верить в такие суеверия.

"Суеверия отбросьте, делайте порядок, убирайте, подметайте и греха в этом нет. Надо убирать душу свою, жилище свое. Так что выносить мусор и убирать дом надо - то ли это вечером, то ли рано, то ли даже ночью", - отметил священник.

Смотрите видео о том, можно ли выносить мусор после заката:

Как ранее рассказывал Главред, священник дал ответ, где можно хоронить домашних любимцев. Отец Алексей Филюк объяснил, где именно можно похоронить котов, собак или других домашних любимцев после их смерти.

Также ранее священник сказал, можно ли беременной быть крестной. Он объяснил, может ли беременная женщина стать крестной мамой и не навредит ли это ее ребенку.

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О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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