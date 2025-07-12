Почему нельзя говорить "страховка" и "парковка": какими словами их нужно заменить

На самом деле не стоит использовать такие слова - их нужно заменить на правильные варианты.

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Почему нельзя говорить "страховка" и "парковка"/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

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Почему нельзя говорить "страховка" и "парковка"

Какими словами их надо заменить

В украинском языке есть немало слов, к которым мы уже привыкли, но которые на самом деле употреблять неправильно. К такому списку относятся, в частности, и слова "страховка" и "парковка".

Учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української" рассказала, почему нельзя употреблять такие слова и как их нужно заменить.

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"Страховка", "парковка". Правильно так употреблять или лучше заменить их на "страхівка", "парківка", как "автівка", "трамбівка", "курсівка"?", - задала вопрос учитель.

Она подчеркнула, что суффикс -овк- не присущ украинскому языку. Но в то же время отметила, что слова "страхівка" и "парківка" режут слух.

"Поэтому заменим их на слова "страхування" и "паркування". "Поліс страхування", "місце паркування", - пояснила учитель.

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "страховка" и "парковка":

Как ранее рассказывал Главред, учительница украинского языка Светлана Чернышова объяснила, почему нельзя говорить "бувший у використанні" и каким одним словом надо заменить это выражение.

Также ранее мы рассказывали, почему говорить "накладений платіж" неправильно и как заменить это выражение. Вместо такого неправильного словосочетания нужно использовать всего одно слово-соответствие.

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О персоне: Светлана Чернышева Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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