Почему нельзя говорить "страховка" и "парковка": какими словами их нужно заменить

Вы узнаете:
- Почему нельзя говорить "страховка" и "парковка"
- Какими словами их надо заменить
В украинском языке есть немало слов, к которым мы уже привыкли, но которые на самом деле употреблять неправильно. К такому списку относятся, в частности, и слова "страховка" и "парковка".
Учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української" рассказала, почему нельзя употреблять такие слова и как их нужно заменить.
"Страховка", "парковка". Правильно так употреблять или лучше заменить их на "страхівка", "парківка", как "автівка", "трамбівка", "курсівка"?", - задала вопрос учитель.
Она подчеркнула, что суффикс -овк- не присущ украинскому языку. Но в то же время отметила, что слова "страхівка" и "парківка" режут слух.
"Поэтому заменим их на слова "страхування" и "паркування". "Поліс страхування", "місце паркування", - пояснила учитель.
Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "страховка" и "парковка":
Как ранее рассказывал Главред, учительница украинского языка Светлана Чернышова объяснила, почему нельзя говорить "бувший у використанні" и каким одним словом надо заменить это выражение.
Также ранее мы рассказывали, почему говорить "накладений платіж" неправильно и как заменить это выражение. Вместо такого неправильного словосочетания нужно использовать всего одно слово-соответствие.
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О персоне: Светлана Чернышева
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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