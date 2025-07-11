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Резко ударит по здоровью: почему нельзя читать в транспорте

Алёна Воронина
11 июля 2025, 11:08
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Чтение в транспорте на самом деле имеет серьезное влияние на зрение человека. Главред расскажет, каких правил стоит придерживаться.
Девушка читает книгу в автобусе, книга
Почему нельзя читать в транспорте/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Почему нельзя читать в движущемся транспорте
  • Как это может повлиять на зрение и вредит ли это глазам

В современном мире мы живем в таком режиме, что каждый день может быть буквально расписан разными делами. А если к вашему хобби относится чтение, то возникает соблазн посвятить этому занятию как можно больше свободного времени. И может возникнуть мысль: "А почему бы не использовать для чтения время, которое я трачу на дорогу на работу и с работы?".

Но задумывались ли вы, может ли такое занятие быть вредным для ваших глаз, и есть ли риск из-за привычки читать в транспорте ухудшить свое зрение? Главред попытался разобраться в этом вопросе.

видео дня

На развлекательно-познавательном канале для детей "Веселые поделки" в медицинской рубрике "Лікар Лікарчук" рассказали, почему вредно читать в транспорте и тогда, когда вокруг плохой свет.

"Когда вы читаете при плохом освещении, глаза напрягаются и может быть дискомфортно или даже может болеть голова. Но если погрузиться глубже и изучить данные, оказывается, что эта тема гораздо сложнее", - отмечается в видео.

Если регулярно читать при плохом освещении или в транспорте, или очень близко держать книгу к глазам, то может развиться близорукость или миопия. Человек, который имеет эту болезнь, хорошо видит предметы, которые близко расположены, но отдаленные объекты кажутся расплывчатыми.

"А слабое освещение, наверное, увеличивает вероятность этой болезни. Поэтому лучше читать при хорошем освещении и делать перерывы, чтобы глаза отдыхали", - отмечается в видео.

Смотрите видео о том, почему нельзя читать в транспорте:

Каких правил надо придерживаться, чтобы сохранить зрение

В "Сніданку з 1+1" рассказали, каких именно правил следует придерживаться, чтобы сохранить здоровье своих глаз и остроту своего зрения как можно дольше.

Отмечается, что офтальмологи советуют проверять зрение школьникам раз в год, а взрослым, у кого нет проблем со зрением, - раз в два года.

"И это важно, потому что по статистике Всемирной организации здравоохранения, 4 из 5 случаев слепоты можно предупредить, если вовремя выявить проблему. Забота о глазах и состоянии зрения должна быть ежедневной обязанностью каждого человека", - говорится в видео.

Самое главное - это давать своим глазам расслабиться. Даже если вы не работаете за компьютером, об этом все равно не стоит забывать.

Офтальмологи советуют такое упражнение, как писать носом. Нужно представить, что ваш кончик носа - это карандаш. Затем закрыть глаза и просто писать или рисовать этим карандашом

Также стоит обращать внимание на свой рацион.

"Лучшие продукты для зрения - это черника, капуста, шпинат и цитрусовые. Что касается моркови, которую долгое время называли лучшей поддержкой глаз, то здесь надо внести ясность. Исследования ученых Смитсоновского института в США доказали: если человек нормально питается, то есть включает в рацион разнообразные овощи и фрукты, то неустанно есть морковь не обязательно. Полезны и даже необходимы для глаз водные процедуры. Каждое утро и перед сном надо ополаскивать глаза водой исключительно комнатной температуры. Утром такая процедура поможет вашему зрению запуститься, а вечером успокаивает уставшие за день глаза", - отмечается в видео.

Еще одно очень важное правило - крепкий и полноценный сон. Он поможет глазам, так сказать, перезагрузиться и пополниться питательными веществами, а утром вы не будете чувствовать зуд и жжение в глазах.

Еще один летний совет - защита. Сетчатка нашего глаза чрезвычайно чувствительна, а прямое попадание ультрафиолета на нее повреждает белки глаза. Это, в свою очередь, увеличивает риски развития катаракты и даже онкозаболеваний глаз. Помощником станут качественные солнцезащитные очки. При покупке самая важная характеристика - процент блокировки ультрафиолета. Он всегда указан на очках и должен быть не менее 99, а лучше все 100%. К тому же, чем больше солнцезащитные очки, тем лучше они блокируют ультрафиолетовые лучи, доказали швейцарские ученые. И даже пасмурная погода летом вовсе не повод пренебрегать такими очками.

"Ультрафиолетовые лучи легко проходят сквозь облака. Негативное влияние хоть и меньше, по сравнению с яркой солнечной погодой, но все же ощутимо", - отмечается в видео.

Смотрите видео о том, каких правил надо придерживаться, чтобы сохранить зрение:

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Об источнике: "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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