Зебру найдут только люди с "орлиным зрением": на загадку есть всего 5 секунд

Будет чрезвычайно сложно заметить зебру среди большого количества полосатых тигров.

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Где спрятана зебра/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, jagranjosh

Оптические иллюзии - это визуальные загадки, которые вводят в заблуждение наши глаза и мозг. Они служат отличным инструментом для проверки внимательности и остроты зрения. Подобные головоломки нередко оказываются непростыми даже для тех, кто имеет "наточенный глаз" на детали. Но именно эта сложность делает их такими увлекательными.

Сегодня вам предлагается попробовать отыскать зебру, которая искусно спряталась среди большого количества полосатых тигров, пишет jagranjosh.

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Такое задание бросает вызов вашей внимательности. Удастся ли вам разглядеть зебру всего на всего за 6 секунд?

На картинке - много полосатых тигров, которые лежат на траве и отдыхают. На первый взгляд, кажется, что перед нами только тигры, но среди них скрывается также зебра. И она замаскировалась настолько удачно, что найти ее - настоящий вызов.

Где спрятана зебра/ jagranjosh

Если вы еще не обнаружили зебру, не расстраивайтесь - сосредоточьтесь и продолжайте искать. Возможно, именно немного больше внимания приведет вас к успеху. Чтобы сделать поиск еще интереснее, воспользуйтесь таймером или секундомером.

Ответ с расположением зебры вы найдете ниже.

Непросто будет заметить зебру/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой только гений найдет 3 отличия за 27 секунд - надо понять, чем отличаются два рисунка папы с дочкой. Чтобы добраться до правильного ответа, нужно будет направить на это задание всю свою внимательность.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, где ошибка на рисунке - только самый умный найдет ее за 12 секунд. Непросто будет угадать, что именно на картинке не так, как должно быть.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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