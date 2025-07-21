Сильные ливни, град и грозы: названы регионы, которые накроет опасная погода

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 22 июля
- Когда температура воздуха опустится до +14 градусов
- В каких областях будут грозовые дожди
Погода в Украине 22 июля будет местами жаркая. Однако многие области накроют грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики объявили высокий уровень пожарной опасности в Киеве, на юге, в Кировоградской и Днепропетровской областях.
Также во многих областях объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Речь идет о западных, Житомирской и Винницкой областях.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий", - говорится в сообщении.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 22 июля подскочит жара. Температура воздуха повысится до +36 градусов. На западе ожидаются грозовые дожди, которые продлятся вплоть до вечера и дойдут до северных и центральных областей. Также дожди вероятны в Одесской и Николаевской областях.
Диденко предупреждает о том, что Украину может атаковать град и сильный ветер. В Киеве будет жара, но столицу накроют грозовые дожди с сильным ветром.
В середине недели жара ослабнет, но впоследствии снова усилится.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 22 июля
В Украине 22 июля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в большинстве областей Украины. В этот день ветер будет юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью 15-20°, на юге и востоке страны до 23°; днем 27-32°, в западных областях 22-27°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +37
По данным meteoprog, 22 июля в Украине будет местами жаркая погода. Теплее всего будет в Кировоградской и Николаевской областях. Там температура воздуха повысится до +22...+37 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +17...+25 градусов.
Погода 22 июля в Киеве
В Киеве 22 июля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью 15-20°, днем 27-30°; в Киеве ночью 18-20°, днем 28-30°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, жара до +36° 16 июля охватит большинство регионов страны, особенно юг и восток. Дожди и грозы прогнозируют в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях, местами с градом и шквалами.
Также 18-19 июля значительно похолодает, что может вызвать обострение сердечно-сосудистых болезней.
Кроме этого, 13 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла. Эпицентр был возле поселка Конятин, на глубине 3 км.
Вас также заинтересует:
- Все плывет, заливает даже метро: Киев сильно затопило из-за ливня
- В Украине резко изменится погода: где будут лить дожди, а какие регионы атакует жара
- Жара ударит с новой силой: когда Украину накроет высокая температура воздуха
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред