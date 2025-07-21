Сильные ливни, град и грозы: названы регионы, которые накроет опасная погода

Погода во Львове будет самой прохладной. Там температура воздуха повысится до +17 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 22 июля / фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 22 июля

Когда температура воздуха опустится до +14 градусов

В каких областях будут грозовые дожди

Погода в Украине 22 июля будет местами жаркая. Однако многие области накроют грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили высокий уровень пожарной опасности в Киеве, на юге, в Кировоградской и Днепропетровской областях.

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Также во многих областях объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Речь идет о западных, Житомирской и Винницкой областях.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 22 июля / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 22 июля подскочит жара. Температура воздуха повысится до +36 градусов. На западе ожидаются грозовые дожди, которые продлятся вплоть до вечера и дойдут до северных и центральных областей. Также дожди вероятны в Одесской и Николаевской областях.

Диденко предупреждает о том, что Украину может атаковать град и сильный ветер. В Киеве будет жара, но столицу накроют грозовые дожди с сильным ветром.

В середине недели жара ослабнет, но впоследствии снова усилится.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 22 июля

В Украине 22 июля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в большинстве областей Украины. В этот день ветер будет юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 15-20°, на юге и востоке страны до 23°; днем 27-32°, в западных областях 22-27°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +37

По данным meteoprog, 22 июля в Украине будет местами жаркая погода. Теплее всего будет в Кировоградской и Николаевской областях. Там температура воздуха повысится до +22...+37 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +17...+25 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 22 июля / meteoprog

Погода 22 июля в Киеве

В Киеве 22 июля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 15-20°, днем 27-30°; в Киеве ночью 18-20°, днем 28-30°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 22 июля / meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, жара до +36° 16 июля охватит большинство регионов страны, особенно юг и восток. Дожди и грозы прогнозируют в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях, местами с градом и шквалами.

Также 18-19 июля значительно похолодает, что может вызвать обострение сердечно-сосудистых болезней.

Кроме этого, 13 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла. Эпицентр был возле поселка Конятин, на глубине 3 км.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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