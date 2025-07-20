В Украине резко изменится погода: где будут лить дожди, а какие регионы атакует жара

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 21 июля
- Когда температура воздуха опустится до +14 градусов
- В каких областях будут грозовые дожди
Погода в Украине 21 июля будет местами жаркая. Однако многие области накроют грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 21 июля температура воздуха повысится до 24-29 градусов тепла. Только на Сумщине и Черниговщине будет свежее - 20-23 градуса тепла. Жарче будет на Днепропетровщине, юге и в юго-восточных областях - 30-33 градуса тепла. В этот день дожди с грозами будут в северных, западных и центральных областях. В Киеве в этот день также ожидается гроза.
Во вторник, 22 июля, жара накроет почти всю Украину. Только на территории западных областей еще будет свежая погода. Температура воздуха в целом повысится до 32-36 градусов тепла.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 21 июля
В Украине 21 июля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в Украине, кроме южных и юго-восточных областей. В этот день ветер будет юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью 14-19°, на юге и востоке страны до 22°; днем 23-28°, на Закарпатье, в южной части и восточных областях 29-34°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +34
По данным meteoprog, 21 июля в Украине будет местами жаркая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +19...+34 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +14...+24 градусов.
Погода 21 июля в Киеве
В Киеве 21 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура по области ночью 14-19°, днем 23-28°; в Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, жара до +36° 16 июля охватит большинство регионов страны, особенно юг и восток. Дожди и грозы прогнозируют в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях, местами с градом и шквалами.
Также 18-19 июля значительно похолодает, что может вызвать обострение сердечно-сосудистых болезней.
Кроме этого, 13 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла. Эпицентр был возле поселка Конятин, на глубине 3 км.
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Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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