Температура превысит норму: в какие области Украины ворвется нереальная жара

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине на следующей неделе
- В каких областях возможны дожди и грозы
Погода в Украине на следующей неделе будет неустойчивой, с колебаниями температуры и осадками. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич.
По его словам, в третьей декаде июля над Украиной будет преобладать поле пониженного атмосферного давления, что будет способствовать формированию дождливой облачности над большинством регионов.
"При этом, температурные показатели окажутся несколько выше климатической нормы, особенно в южных и восточных регионах, где столбики термометров нередко будут достигать отметок +35...+38 °С", - подчеркнул он.
Погода в Украине 21 июля
В понедельник, 21 июля, в центральных, северных и северо-восточных областях Украины под влиянием области пониженного давления пройдут небольшие, местами умеренные дожди, днем местами с грозой и мелким градом. На остальной территории страны без существенных осадков. Ночью и утром в западных и центральных областях возможен туман.
Температура воздуха ночью составит +14...+21 °С, днем +24...+29 °С, в центральных, восточных, южных областях и на Закарпатье +30...+35 °С.
Погода в Украине 22 июля
Во вторник, 22 июля, ночью без существенных осадков, местами слабый туман. Днем в западных, центральных и северных областях ожидаются грозовые дожди, в отдельных пунктах возможны сильные ливни, град и шквалы, 17 - 22 м/с. В восточных и южных регионах преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью составит +14...+19 °С, днем +24...+31 °С, в центральных, восточных и южных областях ночью +17...+22 °С, в дневное время +33...+38 °С, на юге Одесской области до +40 °С.
Погода в Украине 23 июля
В среду, 23 июля, ночью в северных, восточных и Днепропетровской областях ожидаются кратковременные дожди с грозами, днем на всей территории Украины без осадков.
Температура воздуха в южных и восточных регионах ночью составит +17...+22 °С, в дневное время +31...+36 °С; на остальной территории страны ночью ожидается +14...+19 °С, днем +25...+30 °С.
Погода в Украине 24 июля
В четверг, 24 июля, на большей части территории Украины ожидается погода без осадков, лишь днем и вечером в западных регионах пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы, 17 - 22 м/с.
Температура воздуха в южных и восточных областях ночью составит +16...+21°С, в дневное время +30...+35°С; на остальной территории страны ночью ожидается +13...+18°С, днем +26...+31°С.
Погода в Украине 25 июля
В пятницу, 25 июля, в западных областях, днем также на крайнем севере Украины пройдут кратковременные дожди. На Прикарпатье и Буковине возможен град и сильные шквалы в дневные часы. В остальных регионах без существенных осадков.
Температура воздуха ночью составит +16...+22 °С, днем +26...+31 °С, в южной половине +32...+37 °С.
Погода в Украине 26 июля
В субботу, 26 июля, в западных областях, днем также местами в северных и центральных регионах пройдут грозовые дожди, в отдельных пунктах возможны сильные ливни, град и шквалы, 15 - 20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14...+19 °С, днем +22...+27 °С; в центральных, южных и восточных регионах ночью +18...+23 °С, днем +33...+38 °С.
Погода в Украине 27 июля
В воскресенье, 27 июля, на Правобережье Украины прогнозируется неустойчивая погода с грозовыми дождями и шквалами, на Левобережье существенных осадков не предвидится. Ночью и утром местами возможен туман.
Температура воздуха ночью составит +14...+19 °С, днем +23...+29 °С; в центральных, южных и восточных регионах ночью +18...+23 °С, днем +33...+38 °С.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре заявили, что погода в Украине 20 июля будет местами штормовой с сильными грозами и шквалами.
Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что погода в Украине на текущих выходных и на следующей неделе будет очень изменчивой. Изменчивость погоды будет вызвана циклоном и атмосферными фронтами. В большинстве областей ожидаются дожди.
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О персоне: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
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