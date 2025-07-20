Почему 21 июля нельзя ссориться и ругаться: какой церковный праздник

Кратко:
- Какой церковный праздник 21 июля
- Что нельзя делать 21 июля
- Народные приметы и традиции
В понедельник, 21 июля, верующие празднуют день памяти святых преподобных Симеона и Иоанна. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 21 июля
Симеон был евреем по происхождению, принял христианство. Он вел жизнь столбника в Палестине, недалеко от Мертвого моря. Преподобный Иоанн был его учеником, присоединился к Симеону в достаточно молодом возрасте. Подвизался вместе с ним в пустыне, разделяя суровый образ жизни.
Что нельзя делать 21 июля
Не следует отказывать в помощи - Иван и Симеон считаются образцами милосердия.
Нельзя ссориться и ругаться - любые слова, сказанные в гневе, являются грехом.
Не желательно вышивать, шить - этот день нужно провести в молитве и духовных размышлениях.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- жара - ждите сухую и теплую осень;
- дождь - значит, и осень будет дождливой;
- утренняя роса - день будет теплым и спокойным;
- сильный ветер - придет смена погоды;
- вечером радуга - ждите погожую утреннюю погоду.
В народе 21 июля называлось День Молчальников. Это связано с подвигом преподобных Симеона и Иоанна, молчавших, избегая напрасных слов и мирской шумихи. Считалось, что в этот день нужно больше молчать, меньше сплетничать, больше молиться.
Именины 21 июля
Какие завтра именины: Георгий, Евгений, Иван, Петр, Роман, Семен, Федор, Анна.
Талисманом человека, рожденного 21 июля, является гагат. Одна из форм каменного угля, образовавшаяся из древесины, которая миллионы лет назад претерпела окаменение. С древних времен его считали естественным амулетом, способным облегчать боль и успокаивать физические страдания.
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