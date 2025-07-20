Почему 21 июля нельзя ссориться и ругаться: какой церковный праздник

21 июля не желательно вышивать, шить - этот день нужно провести в молитве и духовных размышлениях.

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Какой церковный праздник 21 июля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

Какой церковный праздник 21 июля

Что нельзя делать 21 июля

Народные приметы и традиции

В понедельник, 21 июля, верующие празднуют день памяти святых преподобных Симеона и Иоанна. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 21 июля

Симеон был евреем по происхождению, принял христианство. Он вел жизнь столбника в Палестине, недалеко от Мертвого моря. Преподобный Иоанн был его учеником, присоединился к Симеону в достаточно молодом возрасте. Подвизался вместе с ним в пустыне, разделяя суровый образ жизни.

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Что нельзя делать 21 июля

Не следует отказывать в помощи - Иван и Симеон считаются образцами милосердия.

Нельзя ссориться и ругаться - любые слова, сказанные в гневе, являются грехом.

Не желательно вышивать, шить - этот день нужно провести в молитве и духовных размышлениях.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

жара - ждите сухую и теплую осень;

дождь - значит, и осень будет дождливой;

утренняя роса - день будет теплым и спокойным;

сильный ветер - придет смена погоды;

вечером радуга - ждите погожую утреннюю погоду.

В народе 21 июля называлось День Молчальников. Это связано с подвигом преподобных Симеона и Иоанна, молчавших, избегая напрасных слов и мирской шумихи. Считалось, что в этот день нужно больше молчать, меньше сплетничать, больше молиться.

Именины 21 июля

Какие завтра именины: Георгий, Евгений, Иван, Петр, Роман, Семен, Федор, Анна.

Талисманом человека, рожденного 21 июля, является гагат. Одна из форм каменного угля, образовавшаяся из древесины, которая миллионы лет назад претерпела окаменение. С древних времен его считали естественным амулетом, способным облегчать боль и успокаивать физические страдания.

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