Почему 19 июля нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 19 июля
- Что нельзя делать 19 июля
- Народные приметы и традиции
В субботу, 19 июля, верующие празднуют день памяти святой преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 19 июля
Макрина родилась около 327 года в городе Кесарии Каппадокийской (современная Турция) в благочестивой семье. Ее мать - святая Эмилия, а бабушка - святая Макрина Старшая, которая воспитывала детей в духе христианской веры во время преследований.
Имя Макрина девочке дали в честь бабушки. Она получила основательное домашнее образование - читала Священное Писание, жития святых и восхищалась духовной мудростью. Ее брат Григорий Нисский впоследствии писал, что Макрина была ему наставницей в вере.
Макрина была обручена с внезапно умершим благородным юношей. После его смерти она отказалась от повторного замужества, считая себя уже "замужней" в душе, и посвятила жизнь Богу. Она убедила мать поселиться с ней в роддоме на берегу реки Ирис в Понтийской области, где они вместе основали женскую монашескую общину.
Макрина вела аскетическую жизнь: носила простую одежду, питалась скромно, много молилась и работала физически вместе с сестрами. Ее монастырь был не только духовной школой, но и средоточием милосердия. Макрина была известна своей мудростью, кротостью и даром духовного утешение.
Особенно близкие отношения связывали Макрину с братьями Василием Великим и Григорием Нисским. Ее пример обратил Василия в монашество после его светских успехов. После смерти Василия (1 января 379 года) Макрина тяжело заболела. В это время ее посетил Григорий, и именно тогда он записал глубокий философско-богословский разговор с ним о душе, воскресении и надежде, сохранившейся в произведении "О душе и воскресении".
Что нельзя делать 19 июля
Нельзя заниматься тяжелой физической работой, особенно в поле или на огороде - день посвящен памяти подвижницы, поэтому стоит воздержаться от мирской суеты.
Не следует сеять или сажать - считалось, что на Макрины-плакальнице земля "плачет", следовательно, любые посевы будут тщетными.
Запрещается оставлять еду на ночь на столе - верили, что это может принести неудачу в хозяйстве.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- дождь 19 июля - осень будет дождливая, с частыми туманами;
- утром роса - будет хорошая погода, а урожай огурцов и капусты - обильный;
- день сухой и жаркий - до конца июля будет держаться жара;
- гром 19 июля - на длительный период теплой погоды;
- много паутины на травах - к ясной и сухой осени;
- к вечеру небо красное - на следующий день будет жара или буря.
В народе 19 июля носило название Макрина Плакальница. Из-за частых дождей или густой утренней росы; верили, что "плачет небо" или "плачут травы", вспоминая добрую, ласковую святую.
Именины 19 июля
Какие завтра именины: Григорий, Дмитрий, Роман, Степан, Евгения.
Талисманом человека, рожденного 19 июля, является лунный камень. Еще с древнейших эпох его считали сакральным - его привлекали к мистическим обрядам и таинственным практикам. Для людей с тонкой душевной организацией, склонных к творчеству и глубоким чувствам, он стал незаменимым оберегом, притягивающим вдохновение, гармонию и благосклонность судьбы.
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