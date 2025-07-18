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Почему 19 июля нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
18 июля 2025, 12:22
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19 июля нельзя заниматься тяжелой физической работой, особенно в поле или на огороде.
19 июля: какой церковный праздник и что нельзя делать
19 июля: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 19 июля
  • Что нельзя делать 19 июля
  • Народные приметы и традиции

В субботу, 19 июля, верующие празднуют день памяти святой преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 19 июля

Макрина родилась около 327 года в городе Кесарии Каппадокийской (современная Турция) в благочестивой семье. Ее мать - святая Эмилия, а бабушка - святая Макрина Старшая, которая воспитывала детей в духе христианской веры во время преследований.

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Имя Макрина девочке дали в честь бабушки. Она получила основательное домашнее образование - читала Священное Писание, жития святых и восхищалась духовной мудростью. Ее брат Григорий Нисский впоследствии писал, что Макрина была ему наставницей в вере.

Макрина была обручена с внезапно умершим благородным юношей. После его смерти она отказалась от повторного замужества, считая себя уже "замужней" в душе, и посвятила жизнь Богу. Она убедила мать поселиться с ней в роддоме на берегу реки Ирис в Понтийской области, где они вместе основали женскую монашескую общину.

Макрина вела аскетическую жизнь: носила простую одежду, питалась скромно, много молилась и работала физически вместе с сестрами. Ее монастырь был не только духовной школой, но и средоточием милосердия. Макрина была известна своей мудростью, кротостью и даром духовного утешение.

Особенно близкие отношения связывали Макрину с братьями Василием Великим и Григорием Нисским. Ее пример обратил Василия в монашество после его светских успехов. После смерти Василия (1 января 379 года) Макрина тяжело заболела. В это время ее посетил Григорий, и именно тогда он записал глубокий философско-богословский разговор с ним о душе, воскресении и надежде, сохранившейся в произведении "О душе и воскресении".

Что нельзя делать 19 июля

Нельзя заниматься тяжелой физической работой, особенно в поле или на огороде - день посвящен памяти подвижницы, поэтому стоит воздержаться от мирской суеты.

Не следует сеять или сажать - считалось, что на Макрины-плакальнице земля "плачет", следовательно, любые посевы будут тщетными.

Запрещается оставлять еду на ночь на столе - верили, что это может принести неудачу в хозяйстве.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • дождь 19 июля - осень будет дождливая, с частыми туманами;
  • утром роса - будет хорошая погода, а урожай огурцов и капусты - обильный;
  • день сухой и жаркий - до конца июля будет держаться жара;
  • гром 19 июля - на длительный период теплой погоды;
  • много паутины на травах - к ясной и сухой осени;
  • к вечеру небо красное - на следующий день будет жара или буря.

В народе 19 июля носило название Макрина Плакальница. Из-за частых дождей или густой утренней росы; верили, что "плачет небо" или "плачут травы", вспоминая добрую, ласковую святую.

Именины 19 июля

Какие завтра именины: Григорий, Дмитрий, Роман, Степан, Евгения.

Талисманом человека, рожденного 19 июля, является лунный камень. Еще с древнейших эпох его считали сакральным - его привлекали к мистическим обрядам и таинственным практикам. Для людей с тонкой душевной организацией, склонных к творчеству и глубоким чувствам, он стал незаменимым оберегом, притягивающим вдохновение, гармонию и благосклонность судьбы.

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