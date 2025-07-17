Почему 18 июля нельзя ссориться: какой церковный праздник

В народе 18 июля носило название Эмильянов день. Наши предки считали его покровителем огня и домашнего очага.

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18 июля: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 18 июля

Что нельзя делать 18 июля

Народные приметы и традиции

В пятницу, 18 июля, верующие празднуют день памяти святых мучеников Якинта и Эмилиана. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 18 июля

Якинт был юношей из восточной провинции Римской империи (каппадокиец по происхождению). Служил при дворе императора Траяна камердинером. Во время языческого праздника отказался приносить пожертвование идолам. Его подвергли за это жестоким пыткам, бросили в тюрьму, где он скончался в возрасте 20 лет.

видео дня

Эмилиан был слугой римского чиновника в городе Доростол (Мезия). Во время правления императора Юлиана Отступника за христианами велись жестокие гонения. Эмилиан разрушил языческие святыни и идолов, за что его схватили и долго пытали. После побоев его сожгли заживо.

Что нельзя делать 18 июля

Нельзя говорить ложь, грешить словами - лучше провести день в мыслях о религии и молитве.

Не следует курить мусор, костер - огонь за народными верованиями легко "обижается" и может повлечь за собой пожар.

Запрещается ссориться возле печи - призовете беду в дом.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясный день - будет большой урожай зерна;

дождь - ненастье будет длиться долго;

увидеть радугу после дождя - ждите смены погоды;

ветер указывает, что на следующей неделе изменится погода;

полнолуние - к теплой осени.

В народе 18 июля носило название Эмильянов день. Наши предки считали его покровителем огня и домашнего очага. Ему часто молились о защите от пожаров.

Именины 18 июля

Какие завтра именины: Афанасий, Емельян, Иван, Степан.

Талисманом человека, рожденного 18 июля, является лунный камень. Этот камень получил свое название благодаря мягкому серебристо-голубому оттенку, напоминающему свечение полнолуния. С давних времен люди верили, что лунный камень пробуждает глубокую интуицию, помогает почувствовать невидимое и усиливает внутреннее чувство своего владельца.

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