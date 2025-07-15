Почему 16 июля нельзя шить и копать: какой церковный праздник

16 июля не следует шумно веселиться - лучше провести день в молитве.

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16 июля: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 16 июля

Что нельзя делать 16 июля

Народные приметы и традиции

В среду, 16 июля, верующие отмечают день памяти святого священномученика Атеногена и 10 его учеников. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 16 июля

Атеноген был епископом Севастии в Малой Армении. Атеноген отличался очень большой мудростью и был настоятелем монастыря, где учил своих учеников. Когда императором был Диоклетиан, очень жестоко относившийся к христианам, тысячи верующих подверглись страшным пыткам. Атеноген и его 10 учеников также были арестованы. Перед казнью он успел благословить учеников и укрепить их в вере.

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Что нельзя делать 16 июля

Запрещается работа с огнем и острыми предметами - день связан с очищением через жертву.

Нельзя копать, шить, вышивать - в древности наши предки избегали каких-либо домашних дел.

Не следует шумно веселиться - лучше провести день в молитве.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

дождь на Атеногене - до сырой осени;

утро холодное - ждите ранней зимы;

16 июля гроза - к большому количеству грибов;

к вечеру стелется туман - будет хорошая погода на следующий день;

сухой и солнечный день - ждите благоприятной погоды;

много росы - до ясного дня.

В народе 16 июля носило название Атеногенов день. Самое распространенное название - по имени святого священномученика Атеногена. В народе говорили: "На Атеногена - не гневись зря".

Именины 16 июля

Какие завтра именины: Иван, Павел, Петр, Федор, Яков, Валентина, Юлия.

Талисманом человека, рожденного 16 июля, является янтарь. Считается чрезвычайно сильным природным средством, помогающим организму противостоять различным недугам. Ему приписывают способность ингибировать воспалительные процессы, обезвреживать токсины и останавливать развитие вредных бактерий.

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