Почему 16 июля нельзя шить и копать: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 16 июля
- Что нельзя делать 16 июля
- Народные приметы и традиции
В среду, 16 июля, верующие отмечают день памяти святого священномученика Атеногена и 10 его учеников. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 16 июля
Атеноген был епископом Севастии в Малой Армении. Атеноген отличался очень большой мудростью и был настоятелем монастыря, где учил своих учеников. Когда императором был Диоклетиан, очень жестоко относившийся к христианам, тысячи верующих подверглись страшным пыткам. Атеноген и его 10 учеников также были арестованы. Перед казнью он успел благословить учеников и укрепить их в вере.
Что нельзя делать 16 июля
Запрещается работа с огнем и острыми предметами - день связан с очищением через жертву.
Нельзя копать, шить, вышивать - в древности наши предки избегали каких-либо домашних дел.
Не следует шумно веселиться - лучше провести день в молитве.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- дождь на Атеногене - до сырой осени;
- утро холодное - ждите ранней зимы;
- 16 июля гроза - к большому количеству грибов;
- к вечеру стелется туман - будет хорошая погода на следующий день;
- сухой и солнечный день - ждите благоприятной погоды;
- много росы - до ясного дня.
В народе 16 июля носило название Атеногенов день. Самое распространенное название - по имени святого священномученика Атеногена. В народе говорили: "На Атеногена - не гневись зря".
Именины 16 июля
Какие завтра именины: Иван, Павел, Петр, Федор, Яков, Валентина, Юлия.
Талисманом человека, рожденного 16 июля, является янтарь. Считается чрезвычайно сильным природным средством, помогающим организму противостоять различным недугам. Ему приписывают способность ингибировать воспалительные процессы, обезвреживать токсины и останавливать развитие вредных бактерий.
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