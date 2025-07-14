Почему 15 июля нельзя переедать и пить алкоголь: какой церковный праздник

15 июля запрещается работать в поле или на огороде - в народе верили, что земля "отдыхает".

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15 июля: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 15 июля

Что нельзя делать 15 июля

Народные приметы и традиции

Во вторник, 15 июля, верующие празднуют день памяти святого равноапостольного Великого князя Владимира. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник

Он родился около 958 года и был внебрачным сыном киевского князя Святослава Игоревича и служанки Малуши. Его бабушка, княгиня Ольга, уже заложила основы христианства на Руси. В 970-х годах он стал князем Новгородским, но после смерти брата Ярополка занял Киевский престол.

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Первоначально Владимир был язычником и довольно жестоким правителем. Он начал восстанавливать языческие культы и даже отстроил в Киеве пантеон языческих богов. Однако около 988 года он крестился и окрестил Русь. Согласно преданию, он решил изменить веру после того, как выслушал посланников разных религий и больше всего его поразила православная служба Константинополя.

Крещение он принял в Херсонесе (Корсуне) в Крыму. А после этого женился на византийской принцессе Анне. Она являлась сестрой императоров Василия II и Константина VIII. После 988 г. на Руси состоялось массовое крещение жителей Киева в Днепре.

Умер 15 июля 1015 года в Берестове, недалеко от Киева. Мощи его хранятся в Киево-Печерской Лавре.

Что нельзя делать 15 июля

Нельзя переедать, употреблять алкоголь - это день для светлых мыслей и духовности.

Не следует игнорировать старших, оскорблять родных - все злые слова вернутся к вам.

Запрещается работать в поле или на огороде - в народе верили, что земля "отдыхает".

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

дождь 15 июля - ждите тёплую осень и урожайный август;

ясная и жаркая погода - к хорошему бабьему лету;

утром большая роса на траве - будет щедрый урожай зерновых;

ветер 15 июля - ждите переменную погоду на следующей неделе;

гроза - к влажному августу.

В народе 15 июля называлось Владимир Зеленые Щедроты. Название происходит от щедрости природы в середине лета. Поля зеленеют, созревают первые хлеба, созревают ягоды.

Именины 15 июля

Какие завтра именины: Василий, Владимир, Петр.

Талисманом человека, рожденного 15 июля, является гематит. Камень для тех, кто непреклонно двигается к своей мечте. С давних времен его считали надежным защитником: верили, что он способен останавливать кровотечения и способствует заживлению ран.

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