Почему 15 июля нельзя переедать и пить алкоголь: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 15 июля
- Что нельзя делать 15 июля
- Народные приметы и традиции
Во вторник, 15 июля, верующие празднуют день памяти святого равноапостольного Великого князя Владимира. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник
Он родился около 958 года и был внебрачным сыном киевского князя Святослава Игоревича и служанки Малуши. Его бабушка, княгиня Ольга, уже заложила основы христианства на Руси. В 970-х годах он стал князем Новгородским, но после смерти брата Ярополка занял Киевский престол.
Первоначально Владимир был язычником и довольно жестоким правителем. Он начал восстанавливать языческие культы и даже отстроил в Киеве пантеон языческих богов. Однако около 988 года он крестился и окрестил Русь. Согласно преданию, он решил изменить веру после того, как выслушал посланников разных религий и больше всего его поразила православная служба Константинополя.
Крещение он принял в Херсонесе (Корсуне) в Крыму. А после этого женился на византийской принцессе Анне. Она являлась сестрой императоров Василия II и Константина VIII. После 988 г. на Руси состоялось массовое крещение жителей Киева в Днепре.
Умер 15 июля 1015 года в Берестове, недалеко от Киева. Мощи его хранятся в Киево-Печерской Лавре.
Что нельзя делать 15 июля
Нельзя переедать, употреблять алкоголь - это день для светлых мыслей и духовности.
Не следует игнорировать старших, оскорблять родных - все злые слова вернутся к вам.
Запрещается работать в поле или на огороде - в народе верили, что земля "отдыхает".
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- дождь 15 июля - ждите тёплую осень и урожайный август;
- ясная и жаркая погода - к хорошему бабьему лету;
- утром большая роса на траве - будет щедрый урожай зерновых;
- ветер 15 июля - ждите переменную погоду на следующей неделе;
- гроза - к влажному августу.
В народе 15 июля называлось Владимир Зеленые Щедроты. Название происходит от щедрости природы в середине лета. Поля зеленеют, созревают первые хлеба, созревают ягоды.
Именины 15 июля
Какие завтра именины: Василий, Владимир, Петр.
Талисманом человека, рожденного 15 июля, является гематит. Камень для тех, кто непреклонно двигается к своей мечте. С давних времен его считали надежным защитником: верили, что он способен останавливать кровотечения и способствует заживлению ран.
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