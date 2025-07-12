Почему 13 июля нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 13 июля
- Что нельзя делать 13 июля
- Народные приметы и традиции
В воскресенье, 13 июля, верующие празднуют день памяти святого преподобного Стефана Савваита. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 13 июля
Стефан Савваит жил в V-VI веках, он был учеником святого Саввы Освященного - известного основателя монастыря Савв в Палестине. Именно Савваит - последователь или ученик святого Саввы, подчеркивающий его связь с этим духовным центром.
Стефан Савваит был игуменом (настоятелем) монастыря Савв, который основал его учитель. Он отличился суровой аскезой, молитвой, разумной мудростью и смирением. Его жизненный путь стал примером подвижничества и верности духовным идеалам.
Его считают святым непоколебимой верой и беспрекословной преданностью христианскому служению. Святой Стефан Савваит почитается в церковном календаре, и память о нем вдохновляет многих христиан стремиться к духовной чистоте и внутреннему миру.
Стефан Савваит оставил после себя не только пример жизни, но и наставления в духовной науке, хранящиеся в церковных традициях. Его житие вошло в агиографию как важный пример христианской добродетели.
Что нельзя делать 13 июля
Не следует начинать новые дела - это может принести неудачу или трудности.
Нельзя ходить в лес - духи природы или нечистая сила могут быть особенно активны, поэтому лучше не рисковать.
Запрещается делать беспорядок, разбрасывать вещи - беспорядок мог доставить неприятности.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- если на 13 июля ясно и безоблачно - будет хорошая и сухая осень;
- роса утром 13 июля - в теплую и безветренную погоду на несколько дней;
- 13 июля идет дождь - в ближайшие дни возможны дожди или грозы;
- ветер дует северный - будет холоднее, южный ветер обещает тепло;
- Вечером 13 июля небо краснеет - будет хорошая погода на следующий день.
В народе 13 июля носило название Петушиная Ночь. Именно в это время петухи часто начинали громко кукарекать раньше обычного, что считалось приметой начала нового этапа в природе.
Именины 13 июля
Какие завтра именины: Антон, Гаврило, Степан, Юлиан.
Талисманом человека, рожденного 13 июля, является нефрит. Настоящий камень-оберег, который люди чтили еще с глубокой древности. Из поколения в поколение передавалась вера в его целебную силу, особенно в способность исцелять болезни почек и поддерживать здоровье этого жизненно важного органа.
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