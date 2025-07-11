Почему 12 июля нельзя стирать и убирать: какой церковный праздник

12 июля запрещается желать другим зла - все злые и отрицательные слова вернутся к вам.

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12 июля: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 12 июля

Что нельзя делать 12 июля

Народные приметы и традиции

В субботу, 12 июля, верующие празднуют день памяти святых мучеников Прокла и Иллария. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 12 июля

Прокл был дядей Иллария, и вместе они жили в городе Каллиполь (ныне территория Турции). Они исповедовали христианство во времена, когда языческие власти активно преследовали тех, кто отказывался поклоняться идолам.

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Во время ареста Прокла заставляли принести жертву языческим богам, но он твердо ответил: "Я приношу себя в жертву единому Богу - Иисусу Христу".

Его подвергли жестоким пыткам: били, тащили за руки и ноги, обжигали огнем. Несмотря на это, он оставался непоколебимым в вере.

Илларий, видя страдания дяди, воскликнул из толпы: "И я христианин!" За это его также схватили и подвергли пыткам.

Прокл был казнен первым - его распяли, а потом пронзили стрелами. Иллария, который был юношей, казнили после короткого времени: ему отрубили голову мечом.

Что нельзя делать 12 июля

Нельзя шить, стирать, убирать - такие домашние дела считаются мирскими и неуместными в день духовного подъема.

Не следует устраивать громкие развлечения - излишество в пище или алкоголе считается пренебрежением к духовной сущности праздника.

Запрещается желать другим зла - все злые и отрицательные слова вернутся к вам.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясная, солнечная погода утром - к теплой и сухой осени;

дождь 12 июля - осень будет дождливая, а зима сырой и мягкой;

после дождя появилась радуга - осень будет короткой, но золотой;

сильный ветер в этот день - к большому количеству бурь в августе;

птицы замолчали - на дождь;

пчелы активно летают утром - день будет солнечным и теплым;

роса обильная утром - к хорошей погоде. Если ее нет - жди дождя.

В народе 12 июля называлось Проклов день. Часто говорили: "На Прокла погоду смотри - такая и Покров будет" или "Как на Прокла дождь - будет грибов обильно". Считалось, что Прокл и Илларий оберегают путешественников и юношей в пути, а также впервые начинающих самостоятельную жизнь.

Именины 12 июля

Какие завтра именины: Арсений, Гаврило, Григорий, Иван, Михаил, Федор, Вероника, Мария.

Талисманом человека, рожденного 12 июля, является агат. Один из старейших полудрагоценных камней, известный человечеству с древнейших времен. Его причудливая красота, как произведение искусства, сделала его символом художников и покровителем творческого вдохновения еще в древние эпохи.

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