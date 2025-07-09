Почему 10 июля нельзя ссориться: какой церковный праздник в этот день

10 июля не следует работать на огороде или в поле - лучше провести день в молитве.

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10 июля: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 10 июля

Что нельзя делать 10 июля

Народные приметы и традиции

В четверг, 10 июля, верующие празднуют день памяти святого преподобного Антония Печерского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Антоний Печерский был одним из основателей монашества на Руси, подвижником и соучредителем Киево-Печерской лавры. Антоний родился около 983 года в Любече (ныне Черниговская область). А в юном возрасте пошел на гору Афон, где принял постриг в монашество и прошел суровую школу духовной жизни.

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После нескольких лет подвижнической жизни Антоний получил от старцев благословение и вернулся в Киевскую Русь. Прибыл в Киев около 1013 года и поселился в пещере на одном из холмов над Днепром. Отшельниковая жизнь подвижника сопровождалась постом и молитвой. Оно привлекало других монахов, поэтому к нему присоединялись единомышленники.

Впоследствии вокруг его пещеры образовалась первая монашеская обитель - Киево-Печерский монастырь. Умер Антоний около 1073 года, не оставив после себя ни одного произведения, но мощный духовный пример.

Что нельзя делать 10 июля

Не следует работать на огороде или в поле - лучше провести день в молитве.

Нельзя ссориться - Антоний проповедовал смирение и молчаливую молитву.

Не стоит отказывать в помощи даже, если это неудобно.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

облачно Антония - ждите урожай грибов;

жара и ясное небо - к погожому периоду жатвы;

дождь - дожди будут идти еще сорок дней;

сильный ветер - ждите непогоды и бури в августе;

вечером лягушки громко квакают - на следующий день будет дождь.

В народе 10 июля называлось Антоний Громовик. Если в этот день наблюдали грозы или дожди, в народе закрепилось название, подчеркивающее связь святого с громовыми днями: "Пришел Громовик - идет вода на хлеб".

Именины 10 июля

Какие завтра именины: Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Нестор, Александр, Петр, Степан.

Талисманом человека, рожденного 10 июля, является хризолит. Светло-зеленый полудрагоценный минерал, с давних времен считавший могучим оберегом: хризолиту приписывали способность охранять своего владельца от недругов и скрытой опасности.

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