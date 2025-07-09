Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 10 июля нельзя ссориться: какой церковный праздник в этот день

Виталий Кирсанов
9 июля 2025, 14:54
54
10 июля не следует работать на огороде или в поле - лучше провести день в молитве.
10 июля: какой церковный праздник и что нельзя делать
10 июля: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 10 июля
  • Что нельзя делать 10 июля
  • Народные приметы и традиции

В четверг, 10 июля, верующие празднуют день памяти святого преподобного Антония Печерского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Антоний Печерский был одним из основателей монашества на Руси, подвижником и соучредителем Киево-Печерской лавры. Антоний родился около 983 года в Любече (ныне Черниговская область). А в юном возрасте пошел на гору Афон, где принял постриг в монашество и прошел суровую школу духовной жизни.

видео дня

После нескольких лет подвижнической жизни Антоний получил от старцев благословение и вернулся в Киевскую Русь. Прибыл в Киев около 1013 года и поселился в пещере на одном из холмов над Днепром. Отшельниковая жизнь подвижника сопровождалась постом и молитвой. Оно привлекало других монахов, поэтому к нему присоединялись единомышленники.

Впоследствии вокруг его пещеры образовалась первая монашеская обитель - Киево-Печерский монастырь. Умер Антоний около 1073 года, не оставив после себя ни одного произведения, но мощный духовный пример.

Что нельзя делать 10 июля

Не следует работать на огороде или в поле - лучше провести день в молитве.

Нельзя ссориться - Антоний проповедовал смирение и молчаливую молитву.

Не стоит отказывать в помощи даже, если это неудобно.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • облачно Антония - ждите урожай грибов;
  • жара и ясное небо - к погожому периоду жатвы;
  • дождь - дожди будут идти еще сорок дней;
  • сильный ветер - ждите непогоды и бури в августе;
  • вечером лягушки громко квакают - на следующий день будет дождь.

В народе 10 июля называлось Антоний Громовик. Если в этот день наблюдали грозы или дожди, в народе закрепилось название, подчеркивающее связь святого с громовыми днями: "Пришел Громовик - идет вода на хлеб".

Именины 10 июля

Какие завтра именины: Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Нестор, Александр, Петр, Степан.

Талисманом человека, рожденного 10 июля, является хризолит. Светло-зеленый полудрагоценный минерал, с давних времен считавший могучим оберегом: хризолиту приписывали способность охранять своего владельца от недругов и скрытой опасности.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Будем трястись от холода": синоптик предупреждает о резком снижении температуры

"Будем трястись от холода": синоптик предупреждает о резком снижении температуры

14:08Синоптик
"Его песни слышали миллионы": Зеленский отреагировал на смерть легендарного артиста

"Его песни слышали миллионы": Зеленский отреагировал на смерть легендарного артиста

13:25Украина
В Киеве задержали китайских шпионов: СБУ сообщила, что они искали

В Киеве задержали китайских шпионов: СБУ сообщила, что они искали

13:07Война
Реклама

Популярное

Ещё
Раскрыт секрет названия Харьков: что оно означает и кто на самом деле основал город

Раскрыт секрет названия Харьков: что оно означает и кто на самом деле основал город

Гороскоп на завтра 10 июля: Девам - удивительная вещь, Стрельцам - приглашение

Гороскоп на завтра 10 июля: Девам - удивительная вещь, Стрельцам - приглашение

Море маминого обаяния: Максим Галкин показал, как сильно изменилась 11-летняя Лиза

Море маминого обаяния: Максим Галкин показал, как сильно изменилась 11-летняя Лиза

Карта Deep State онлайн за 9 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Кинжалы и шахеды: оккупанты атакуют Украину, первые подробности

Кинжалы и шахеды: оккупанты атакуют Украину, первые подробности

Последние новости

15:43

Тот самый квас: рецепт бочкового "быстрого" кваса

15:39

Их можно услышать каждый день: популярные слова, которых нет в украинском языкеВидео

15:36

Долларовый выбор: во что инвестирует глава НБУ, когда речь идет о собственных средствах? актуально

15:23

Штраф, конфискация и тюрьма: в Украине будут наказывать водителей за популярную ошибку

14:54

Почему 10 июля нельзя ссориться: какой церковный праздник в этот день

Наступление РФ в сентябре развернется с новой силой: Свитан – об угрозах захвата Сум и ДнепраНаступление РФ в сентябре развернется с новой силой: Свитан – об угрозах захвата Сум и Днепра
14:44

Понравится даже тем, кто не любит кабачок: интересный рецепт рулета с ветчинойВидео

14:37

Были бездомными: Катерина Тышкевич рассказала об особенной покупке

14:35

Загадка на логику: кто из трех людей преступник - надо угадать за 15 секунд

14:20

Муж - известный украинский актер: Анна Кошмал раскрыла правду об отношениях

Реклама
14:15

Дипломатия на $22 млн: ВОЗ сохраняет связи с путинским режимом, несмотря на войну и критику Запада

14:14

Перевод часов осенью: появилось актуальное уточнение

14:13

У РФ мало времени: экономист спрогнозировал, сколько еще враг сможет воевать

14:08

"Будем трястись от холода": синоптик предупреждает о резком снижении температуры

13:47

Известковый налет исчезнет мгновенно, если натереть кран продуктом из холодильника

13:25

"Его песни слышали миллионы": Зеленский отреагировал на смерть легендарного артиста

13:21

Количество "Шахедов" будет неэффективным: Ермак заявил о роли дронов-перехватчиков

13:07

В Киеве задержали китайских шпионов: СБУ сообщила, что они искали

12:56

Бабушкина классика: проверенный рецепт кабачковой икры, как в детстве

12:52

Средства дипломатии исчерпаны: Мерц вышел с важным заявлением по войне в Украине

12:30

Гороскоп Таро на завтра 10 июля: Овнам - усиленно просить, Тельцам - определяться

Реклама
12:21

Тронулись на Z-пропаганде: Бейонсе затюкали любители "русского мира"

12:00

Путин хочет в 2025 году додавить Украину, иначе экономика РФ не выдержит - Липсиц

11:59

Сможет ли Украина стать членом ЕС до 2030 года: в Еврокомиссии ответили

11:47

Сразу семь городов в опасности: Свитан предупредил о новой цели врага на фронте

11:37

В Украине взлетели цены на газ: что будет с тарифами для бытовых потребителей

11:18

Враг готовит вторую волну наступления: Свитан сказал, когда и куда может ударить РФ

11:03

Особенно женщинам: почему нельзя праздновать 53 года

10:59

"Не зависит от мужа": матерям увеличат выплаты при рождении ребенка – какая сумма

10:50

Китайский гороскоп на завтра 10 июля: Крысам - стресс, Козлам не стоит спешить

10:32

Украина может вернуться к отключениям света этим летом: названа причина

09:56

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 июля (обновляется)

09:55

РФ атаковала Киевскую область: есть пострадавшая, горело предприятиеФото

09:53

Зеленский назвал условие, которое может остановить российские атаки по УкраинеФото

09:48

"Моя любимая": Бражко подтвердил роман с Квитковой

09:44

Трамп угрожал Путину разбомбить Москву: СМИ обнародовали аудиозапись

09:10

Новый антирекорд: Россия осуществила самую масштабную атаку дронами

08:55

Писал песни для Матвиенко и Ротару: умер легендарный композитор Игорь Поклад

08:48

Неизвестные дроны летели на Москву: у россиян истерика из-за мощных взрывов

08:32

Карта Deep State онлайн за 9 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:17

В США приостанавливали поставки оружия Украине за спиной Трампа: СМИ узнали детали

Реклама
08:10

Результаты провального наступления РФмнение

07:32

Трамп может усилить ПВО Украины: что задумал глава Белого дома

07:10

Только гений найдет 3 отличия за 27 секунд: чем отличаются два рисунка папы с дочкой

06:42

Луцк под массированным ударом ракет и дронов: мэр рассказал о последствиях атаки

06:10

Партия Маска или политическая революция в США?мнение

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с молодоженами за 29 секунд

05:25

Готовится очень просто, а разлетится за секунды: рецепт шашлыка из лаваша

04:55

Слово "красний" на самом деле есть в украинском языке: значение удивит многихВидео

04:23

Не только из-за группы крови: почему комары кусают одних людей чаще, чем других

04:09

Раскрыт секрет названия Харьков: что оно означает и кто на самом деле основал городВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять