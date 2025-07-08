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Почему 9 июля нельзя веселиться и развлекаться: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
8 июля 2025, 13:49
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9 июля запрещается работать в поле или заниматься тяжелым физическим трудом.
9 июля: какой церковный праздник и что нельзя делать
9 июля: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pexels

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 9 июля
  • Что нельзя делать 9 июля
  • Народные приметы и традиции

В среду, 9 июля, верующие празднуют день памяти святого священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 9 июля

Панкратий родился в Антиохии Сирийской достаточно благочестивой семье. Его родители были евреями, которые по-настоящему поверили в Иисуса Христа после Вознесения. Святой Панкратий прибыл в Иерусалим со своим отцом, когда апостолы отправились проповедовать Слово Божие. Там у него была возможность слушать самого Спасителя.

видео дня

После Вознесения он стал учеником апостола Петра, который и окрестил его на миссионерское путешествие. Около 40 лет стал епископом Тавроменийским (сегодня Таормина). Там Панкратий проповедовал Евангелие, хотя место было языческим. Под его предлогом там была построена церковь. Однако из-за потери власти языческий правитель Акилий ворвался в храм, схватил Панкратия и долго его пытал. Священномученика забили камнями до смерти.

Что нельзя делать 9 июля

Запрещается работать в поле или заниматься тяжелым физическим трудом - нужно с уважением относиться к подвигу мученика.

Не следует ссориться, обижать кого-то - все злые слова могут обернуться к вам.

Нельзя веселиться, громко развлекаться - это день молитвы.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • жара 9 июля - к суровой зиме;
  • дождь - ждите дождливую неделю;
  • утром туман и большая роса - до солнечного и теплого дня;
  • гром 9 июля - будет мало меда, но много орехов;
  • летает много пчел - ждите теплую и длинную осень.

В народе 9 июля носило название Панкратий Травник. Именно с этого дня начинали активно собирать целебные и лечебные травы. Верили, что зелье обладает особой силой, настоявшись до Панкратия.

Именины 9 июля

Какие завтра именины: Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Александр, Федор.

Талисманом человека, рожденного 9 июля, является с давних времен существование убеждения, что этот камень наделяет своего владельца способностью преодолевать любые препятствия, открывать недостижимое и находить выход даже из самых запутанных ситуаций.

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