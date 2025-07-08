Почему 9 июля нельзя веселиться и развлекаться: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 9 июля
- Что нельзя делать 9 июля
- Народные приметы и традиции
В среду, 9 июля, верующие празднуют день памяти святого священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 9 июля
Панкратий родился в Антиохии Сирийской достаточно благочестивой семье. Его родители были евреями, которые по-настоящему поверили в Иисуса Христа после Вознесения. Святой Панкратий прибыл в Иерусалим со своим отцом, когда апостолы отправились проповедовать Слово Божие. Там у него была возможность слушать самого Спасителя.
После Вознесения он стал учеником апостола Петра, который и окрестил его на миссионерское путешествие. Около 40 лет стал епископом Тавроменийским (сегодня Таормина). Там Панкратий проповедовал Евангелие, хотя место было языческим. Под его предлогом там была построена церковь. Однако из-за потери власти языческий правитель Акилий ворвался в храм, схватил Панкратия и долго его пытал. Священномученика забили камнями до смерти.
Что нельзя делать 9 июля
Запрещается работать в поле или заниматься тяжелым физическим трудом - нужно с уважением относиться к подвигу мученика.
Не следует ссориться, обижать кого-то - все злые слова могут обернуться к вам.
Нельзя веселиться, громко развлекаться - это день молитвы.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- жара 9 июля - к суровой зиме;
- дождь - ждите дождливую неделю;
- утром туман и большая роса - до солнечного и теплого дня;
- гром 9 июля - будет мало меда, но много орехов;
- летает много пчел - ждите теплую и длинную осень.
В народе 9 июля носило название Панкратий Травник. Именно с этого дня начинали активно собирать целебные и лечебные травы. Верили, что зелье обладает особой силой, настоявшись до Панкратия.
Именины 9 июля
Какие завтра именины: Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Александр, Федор.
Талисманом человека, рожденного 9 июля, является с давних времен существование убеждения, что этот камень наделяет своего владельца способностью преодолевать любые препятствия, открывать недостижимое и находить выход даже из самых запутанных ситуаций.
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