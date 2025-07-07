Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 8 июля нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
7 июля 2025, 13:41
49
8 июля запрещается участвовать в судебных процессах - это может иметь продолжительные негативные последствия.
8 июля: какой церковный праздник и что нельзя делать
8 июля: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 8 июля
  • Что нельзя делать 8 июля
  • Народные приметы и традиции

Во вторник, 8 июля, верующие празднуют день памяти святого великомученика Прокопия. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 8 июля

Прокопий родился в Иерусалиме в языческой, но благородной семье. Его мать, Теодосия, ревностно защищала идолов, а об отце ничего не известно. Во время рождения ему дали имя Неаний. Император Диоклетиан, который был известен своей жестокостью к христианам, поставил Неания на военную службу, а затем назначил его дуксом (истребляющим христиан).

видео дня

Вблизи города Апамея, по пути в Египет, Неаний пережил сверхъестественное видение, сам Иисус Христос явился ему в небе и сказал: "Я есмь Иисус, распятый Сын Божий". После этого мужчина стал христианином. Он крестился и взял себе имя Прокопия. За отказ приносить жертву языческим богам его схватили и долго пытали. Даже его мать Теодосия обратилась в веру, видя мужество своего сына. После продолжительных страданий Прокопий умер из-за укрепления мечом.

Что нельзя делать 8 июля

  • Нельзя ругаться и ссориться - это очень опасно, особенно между родственниками.
  • Не следует отправляться без молитвы в дальний путь - он будет опасен.
  • Запрещается участвовать в судебных процессах - это может иметь продолжительные негативные последствия.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • ясно и солнечно - ждите сухую осень и богатый урожай;
  • дождь - к снежной, но не лютой зиме;
  • 8 июля ветрено - в августе будет переменная погода;
  • облачно, но дождя нет - ждите затяжного холода на Покров;
  • пчелы сидят в улье и не вылетают - к дождю;
  • комары кусаются сильнее вечером - на потепление;
  • пауки активно плетут паутину - будет хорошая погода.

В народе 8 июля называлось Прокопов Ветер. Часто в этот период были сильные ветры, изменялась погода. Наши предки говорили: "Если Прокопий с ветром - будет много сорняков, но и жатва вовремя".

Именины 8 июля

Какие завтра именины: Александр, Савва, Федор.

Талисманом человека, рожденного 8 июля, является гелиотроп. Минерал, принадлежащий к семейству кварцев. Его ценили еще в древности, наделяя целебными свойствами. Существует поверье, что этот камень способен содействовать увеличению уровня гемоглобина в крови.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Жителей одной области призвали быть в безопасных местах: на складе детонируют боеприпасы

Жителей одной области призвали быть в безопасных местах: на складе детонируют боеприпасы

15:07Украина
Украину накроют мощные грозы и завалит градом: синоптик назвал опасные даты

Украину накроют мощные грозы и завалит градом: синоптик назвал опасные даты

14:22Синоптик
Путин может финансировать войну еще много лет благодаря хитрому плану - Алексашенко

Путин может финансировать войну еще много лет благодаря хитрому плану - Алексашенко

13:10Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали не выходить на улицу 7 июля в определенные часы - причина

Украинцев призвали не выходить на улицу 7 июля в определенные часы - причина

Максим Галкин показал уютный домашний момент с дочерью Лизой и Аллой Пугачевой

Максим Галкин показал уютный домашний момент с дочерью Лизой и Аллой Пугачевой

Будут лить дожди с грозами: какие области накроет непогода

Будут лить дожди с грозами: какие области накроет непогода

Елена Мозговая впервые назвала имя певца, который надоумил ее бросить петь

Елена Мозговая впервые назвала имя певца, который надоумил ее бросить петь

Почему Трамп избегает вопроса продажи оружия для Украины - в МИД назвали нюанс

Почему Трамп избегает вопроса продажи оружия для Украины - в МИД назвали нюанс

Последние новости

15:07

Жителей одной области призвали быть в безопасных местах: на складе детонируют боеприпасы

14:56

"Пакет школьника": дети в Украине смогут получить 5 тыс грн – как оформить выплату

14:56

Когда отстроят новый корпус Охматдета: Соломия Витвицкая раскрыла дату

14:30

У жены набушника Недова подозрительно выросли доходы в десятки раз: он должен быть уволен после Бравермана – расследование

14:22

Украину накроют мощные грозы и завалит градом: синоптик назвал опасные даты

Путин способен финансировать войну еще 2-4 года - АлексашенкоПутин способен финансировать войну еще 2-4 года - Алексашенко
14:14

В РФ заявили о прорыве на Днепропетровщину: в ВСУ рассказали о ситуации на фронтеВидео

14:02

Гороскоп на завтра 8 июля: Тельцам - неожиданная встреча, Водолеям - ссора

14:02

Чем отличаются 2 парней: только человек со "зрением орла" найдет ответ

13:41

Почему 8 июля нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

Реклама
13:29

Уже не на вес золота: названы продукты, на которых сейчас можно круто сэкономить

13:10

Путин может финансировать войну еще много лет благодаря хитрому плану - АлексашенкоВидео

13:04

ТЦК меняют формат работы после ударов РФ: в ВСУ сделали важное заявление

12:52

В Украине растет спрос на подержанные авто из-за границы: ТОП-модели июня

12:51

"То, что она пережила, - не передать словами": какими были последние дни покойной Татьяны Шелиги

12:20

Можно доверить все: 3 знака зодиака никогда не раскроют ваши секреты

12:07

Украинцев призвали быть осторожными на улице: какая опасность скоро накроет нашу страну

12:03

"Скрещенные с чертиком": священник назвал игрушку, которую нельзя покупать детямВидео

11:52

Зарплаты в Украине не успевают за ростом цен: инфляция "съедает" доходы

11:50

В двух городах раненые после "прилетов" по зданиям ТЦК: РФ ударила дронамиФотоВидео

11:19

"Сокращение военных расходов" РФ: экономист объяснил заявление ПутинаВидео

Реклама
11:05

Мухи не выдержат и исчезнут: 4 натуральных средства отпугнут насекомых от вашего дома

11:00

Китайский гороскоп на завтра 8 июля: Тиграм - серьезный разговор, Петухам - компромисс

10:55

Упрощает поставки вооружения: в Украине заработал маркетплейс для армии

10:48

Новый налет дронов на Украину: взрывы прогремели в двух областях, первые деталиФотоВидео

10:07

Трамп сделал громкое заявление о помощи Украине и "наехал" на Путина

10:04

Украинцам выписывают штрафы за "неправильные" паспорта: сколько придется заплатить

10:00

"Такого за три года не было": военный ошеломил заявлением о Запорожье

09:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 июля (обновляется)

09:18

Пока Запад ходит кругами вокруг России, в Украине - "Метро 2035"мнение

08:58

Удары точнее, а тактика коварнее: в ISW назвали новые цели РФ для атак

08:57

ВСУ пошли вперед на фронте: в ISW назвали направление продвижения

08:55

Карта Deep State онлайн за 7 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:05

Пожары и разрушения в трех районах: в Киеве гремели взрывы в ходе атаки дронов

07:52

Россияне в истерике из-за атаки: БпЛА налетели на Московскую областьВидео

06:27

Много пострадавших и пожар в жилом доме: россияне атаковали ХарьковФото

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти цифру 208

05:09

Раскрыт секрет флага Украины: почему он сине-желтый и когда появился впервыеВидео

04:38

Против этого Россия бессильна: Украина нашла отличный способ борьбы с Шахедами

04:22

Сотни рейсов отменены, стоят толпы людей: в аэропортах РФ транспортный коллапс

04:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинках с собакой, поедающей торт, за 19 с

Реклама
02:30

Как правильно выбрать колбасу: неожиданный ответ просто сразит наповалВидео

02:09

Бои не прекращаются: в Генштабе рассказали, какие направления остаются самыми горячими

02:00

Официально свободны: представитель Кэти Перри и Орландо Блума подтвердил их разрыв

01:43

Melovin мобилизовался: где будет проходить службу певец

01:05

Европа на пороге перемен: смогут ли они обойтись без американского оружия

00:53

"Огонь огненный": Ольга Сумская удивила формами без ретуши

00:23

Евро-0 может вернуться на АЗС: почему правительство рассматривает такой шаг

06 июля, воскресенье
23:43

Юрий Никитин показал свою 94-летнюю маму-именинницу

23:31

"Это символ демона, срочно выбросьте!": мольфар рассказал о трендовой детской игрушкеВидео

23:21

Базовая военная подготовка для студентов: в Раде раскрыли ключевые детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять