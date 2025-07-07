Почему 8 июля нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 8 июля
- Что нельзя делать 8 июля
- Народные приметы и традиции
Во вторник, 8 июля, верующие празднуют день памяти святого великомученика Прокопия. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 8 июля
Прокопий родился в Иерусалиме в языческой, но благородной семье. Его мать, Теодосия, ревностно защищала идолов, а об отце ничего не известно. Во время рождения ему дали имя Неаний. Император Диоклетиан, который был известен своей жестокостью к христианам, поставил Неания на военную службу, а затем назначил его дуксом (истребляющим христиан).
Вблизи города Апамея, по пути в Египет, Неаний пережил сверхъестественное видение, сам Иисус Христос явился ему в небе и сказал: "Я есмь Иисус, распятый Сын Божий". После этого мужчина стал христианином. Он крестился и взял себе имя Прокопия. За отказ приносить жертву языческим богам его схватили и долго пытали. Даже его мать Теодосия обратилась в веру, видя мужество своего сына. После продолжительных страданий Прокопий умер из-за укрепления мечом.
Что нельзя делать 8 июля
- Нельзя ругаться и ссориться - это очень опасно, особенно между родственниками.
- Не следует отправляться без молитвы в дальний путь - он будет опасен.
- Запрещается участвовать в судебных процессах - это может иметь продолжительные негативные последствия.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- ясно и солнечно - ждите сухую осень и богатый урожай;
- дождь - к снежной, но не лютой зиме;
- 8 июля ветрено - в августе будет переменная погода;
- облачно, но дождя нет - ждите затяжного холода на Покров;
- пчелы сидят в улье и не вылетают - к дождю;
- комары кусаются сильнее вечером - на потепление;
- пауки активно плетут паутину - будет хорошая погода.
В народе 8 июля называлось Прокопов Ветер. Часто в этот период были сильные ветры, изменялась погода. Наши предки говорили: "Если Прокопий с ветром - будет много сорняков, но и жатва вовремя".
Именины 8 июля
Какие завтра именины: Александр, Савва, Федор.
Талисманом человека, рожденного 8 июля, является гелиотроп. Минерал, принадлежащий к семейству кварцев. Его ценили еще в древности, наделяя целебными свойствами. Существует поверье, что этот камень способен содействовать увеличению уровня гемоглобина в крови.
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