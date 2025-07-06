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Почему 7 июля нельзя работать и пить алкоголь: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
6 июля 2025, 15:26
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7 июля запрещается физически работать, особенно в поле или в огороде.
7 июля: какой церковный праздник и что нельзя делать
7 июля: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 7 июля
  • Что нельзя делать 7 июля
  • Народные приметы и традиции

В понедельник, 7 июля, верующие празднуют день памяти преподобных Фомы и Акакия. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 7 июля

Преподобный Тома был великим сподвижником, хотя о его жизни сохранилось мало сведений. Он жил в суровом посте и постоянной молитве. Некоторые источники указывают, что Тома был монахом-аскетом и жил на святой горе Афон.

видео дня

Преподобный Акакий был послушником, жившим в XV веке на горе Афон. Его учителем был строг и даже жесток старец. Акакий терпел унижение и тяжелый труд, а также издевательство и голод, однако сохранил ласковый дух.

Что нельзя делать 7 июля

Не следует осуждать и ссориться - ваши злые слова вернутся сторицей.

Нельзя пить алкогольные напитки - этот день лучше посвятить молитве.

Запрещается физически работать, особенно в поле или в огороде.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • теплый и солнечный день - ждите щедрое лето и большой урожай;
  • облачно или идет дождь - будет дождливый август и грибная осень;
  • звездное небо - к неустойчивой погоде в июле;
  • утром много росы на траве - к влажному лету;
  • утром долго поет жаворонок - ждите ясную погоду днем;
  • вечером много комаров - дни будут засушливыми и жаркими.

В народе 7 июля носило название Томов день. В старину благочестивые крестьяне могли связывать этот день с призывом к терпению, смирению и повиновению, подражая Акакии, ставшему символом послушного терпения.

Именины 7 июля

Какие завтра именины: Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Евдокия, Ефросинья.

Талисманом человека, рожденного 7 июля является топаз. Минерал, используемый еще с давних времен. Он символ выдержки и внутренней силы. Считается, что топаз оказывает человеку душевное спокойствие.

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