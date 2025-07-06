Почему 7 июля нельзя работать и пить алкоголь: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 7 июля
- Что нельзя делать 7 июля
- Народные приметы и традиции
В понедельник, 7 июля, верующие празднуют день памяти преподобных Фомы и Акакия. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 7 июля
Преподобный Тома был великим сподвижником, хотя о его жизни сохранилось мало сведений. Он жил в суровом посте и постоянной молитве. Некоторые источники указывают, что Тома был монахом-аскетом и жил на святой горе Афон.
Преподобный Акакий был послушником, жившим в XV веке на горе Афон. Его учителем был строг и даже жесток старец. Акакий терпел унижение и тяжелый труд, а также издевательство и голод, однако сохранил ласковый дух.
Что нельзя делать 7 июля
Не следует осуждать и ссориться - ваши злые слова вернутся сторицей.
Нельзя пить алкогольные напитки - этот день лучше посвятить молитве.
Запрещается физически работать, особенно в поле или в огороде.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- теплый и солнечный день - ждите щедрое лето и большой урожай;
- облачно или идет дождь - будет дождливый август и грибная осень;
- звездное небо - к неустойчивой погоде в июле;
- утром много росы на траве - к влажному лету;
- утром долго поет жаворонок - ждите ясную погоду днем;
- вечером много комаров - дни будут засушливыми и жаркими.
В народе 7 июля носило название Томов день. В старину благочестивые крестьяне могли связывать этот день с призывом к терпению, смирению и повиновению, подражая Акакии, ставшему символом послушного терпения.
Именины 7 июля
Какие завтра именины: Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Евдокия, Ефросинья.
Талисманом человека, рожденного 7 июля является топаз. Минерал, используемый еще с давних времен. Он символ выдержки и внутренней силы. Считается, что топаз оказывает человеку душевное спокойствие.
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