Почему 5 июля нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 5 июля
- Что нельзя делать 5 июля
- Народные приметы и традиции
В субботу, 5 июля, верующие празднуют день памяти святого преподобного Атанасия Атонского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 5 июля
Атанасий Атонский родился около 920 года в городе Трапезунд (Малая Азия). Во время крещения получил имя Авраамий и проявлял незаурядную любовь к духовности еще с ранних лет. Получил хорошее образование в Константинополе, где учился у знаменитого ученого Атанасия. В его честь позже получил монашеское имя.
После учебы Авраамий оставил светскую жизнь и поселился на Афоне, который тогда был еще местом отшельника монахов. Его стремление к аскезе привлекло внимание многих влиятельных лиц. Его даже поддержал сам византийский правитель Никифор II Фоки, с которым Авраамий был знаком еще с жизни в Константинополе.
Около 963 года он основал Великую Лавру, ставшую первым организованным монастырем на Афоне. Он же и установил, впоследствии ставший образцом для других афонских монастырей. Погиб преподобный в результате несчастного случая. Во время строительства на него обрушился купол храма.
Что нельзя делать 5 июля
Не следует начинать важные дела - они не принесут результата.
Нельзя игнорировать просьбы ближних - ваша помощь обернется для вас сторицей.
После обеда запрещается работать в поле - можно разгневать святого.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- жарко 5 июля - зима будет яростной;
- дождь - к продолжительной непогоде в июле;
- утром услышать гром - ждите краткий дождь и теплый день;
- на рассвете туман - к хорошему урожаю;
- закат яркий - в ближайшие дни будет теплая погода;
- сухой день - жатва пройдет положительно.
В народе 5 июля носило название Анатасий Грядышний. Его так называли, потому что уже начиналась жатва, особенно в южных регионах. Грядышний происходит от слова "грядка".
Именины 5 июля
Какие завтра именины: Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Варвара, Анна, Елизавета.
Талисманом человека, рожденного 5 июля, является коралл.
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