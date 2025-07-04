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Почему 5 июля нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
4 июля 2025, 12:45
37
5 июля нельзя игнорировать просьбы ближних - ваша помощь обернется для вас сторицей.
5 июля: какой церковный праздник и что нельзя делать
5 июля: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 5 июля
  • Что нельзя делать 5 июля
  • Народные приметы и традиции

В субботу, 5 июля, верующие празднуют день памяти святого преподобного Атанасия Атонского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 5 июля

Атанасий Атонский родился около 920 года в городе Трапезунд (Малая Азия). Во время крещения получил имя Авраамий и проявлял незаурядную любовь к духовности еще с ранних лет. Получил хорошее образование в Константинополе, где учился у знаменитого ученого Атанасия. В его честь позже получил монашеское имя.

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После учебы Авраамий оставил светскую жизнь и поселился на Афоне, который тогда был еще местом отшельника монахов. Его стремление к аскезе привлекло внимание многих влиятельных лиц. Его даже поддержал сам византийский правитель Никифор II Фоки, с которым Авраамий был знаком еще с жизни в Константинополе.

Около 963 года он основал Великую Лавру, ставшую первым организованным монастырем на Афоне. Он же и установил, впоследствии ставший образцом для других афонских монастырей. Погиб преподобный в результате несчастного случая. Во время строительства на него обрушился купол храма.

Что нельзя делать 5 июля

Не следует начинать важные дела - они не принесут результата.

Нельзя игнорировать просьбы ближних - ваша помощь обернется для вас сторицей.

После обеда запрещается работать в поле - можно разгневать святого.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • жарко 5 июля - зима будет яростной;
  • дождь - к продолжительной непогоде в июле;
  • утром услышать гром - ждите краткий дождь и теплый день;
  • на рассвете туман - к хорошему урожаю;
  • закат яркий - в ближайшие дни будет теплая погода;
  • сухой день - жатва пройдет положительно.

В народе 5 июля носило название Анатасий Грядышний. Его так называли, потому что уже начиналась жатва, особенно в южных регионах. Грядышний происходит от слова "грядка".

Именины 5 июля

Какие завтра именины: Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Варвара, Анна, Елизавета.

Талисманом человека, рожденного 5 июля, является коралл.

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