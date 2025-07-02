Почему 3 июля нельзя шить и вязать: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 3 июля
- Что нельзя делать 3 июля
- Народные приметы и традиции
В четверг, 3 июля, верующие празднуют день памяти святого мученика Якинта. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 3 июля
По преданию, Якинт был учеником апостола Петра и служил в ранней Христовой Церкви. Он активно проповедовал христианство, помогал слабым и нуждающимся.
Из-за своей веры был схвачен и подвергнут мученичеству во время гонений на христиан в правление императора Нерона или Домициана (данные различаются в разных источниках). Святой Якинт стойко переносил пытки и, отказавшись отречься от Христа, принял смерть за веру.
Что нельзя делать 3 июля
Нельзя прясть, шить, вязать - потому что "нити могут порвать нить жизни".
Не следует ссориться - все грубые слова могут вернуться к вам.
В этот день не работали в поле, не пахали, не сеяли - считалось, что земля должна "отдыхать", а работать следует с молитвой, если уж надо.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- день Якинта - жаркий и солнечный, так еще сорок дней будет жара;
- утром роса обильная - на хорошую погоду и богатый урожай;
- небо чистое и нет облаков - осень будет сухая и теплая;
- гром 3 июля - к богатому урожаю орехов, но дождей еще будет немало;
- лягушки кумкают громко - скоро будет дождь;
- ласточки летают низко - на непогоду.
В народе 3 июля носило название Жатва. Приближалось время жатвы, и в этот день часто начинали готовить серпы, косы, орудия для уборки урожая.
Именины 3 июля
Какие завтра именины: Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Иван, Константин, Марк, Михаил, Александр, Родион, Фома.
Талисманом человека, рожденного 3 июля, является берилл. Крепкий, хоть и хрупкий минерал, берилл издавна считался символом достатка: верили, что он притягивает к своему владельцу состоятельность и жизненное благополучие.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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