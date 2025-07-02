Почему 3 июля нельзя шить и вязать: какой церковный праздник

3 июля не работали в поле, не пахали, не сеяли - считалось, что земля должна "отдыхать".

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3 июля: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 3 июля

Что нельзя делать 3 июля

Народные приметы и традиции

В четверг, 3 июля, верующие празднуют день памяти святого мученика Якинта. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 3 июля

По преданию, Якинт был учеником апостола Петра и служил в ранней Христовой Церкви. Он активно проповедовал христианство, помогал слабым и нуждающимся.

видео дня

Из-за своей веры был схвачен и подвергнут мученичеству во время гонений на христиан в правление императора Нерона или Домициана (данные различаются в разных источниках). Святой Якинт стойко переносил пытки и, отказавшись отречься от Христа, принял смерть за веру.

Что нельзя делать 3 июля

Нельзя прясть, шить, вязать - потому что "нити могут порвать нить жизни".

Не следует ссориться - все грубые слова могут вернуться к вам.

В этот день не работали в поле, не пахали, не сеяли - считалось, что земля должна "отдыхать", а работать следует с молитвой, если уж надо.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

день Якинта - жаркий и солнечный, так еще сорок дней будет жара;

утром роса обильная - на хорошую погоду и богатый урожай;

небо чистое и нет облаков - осень будет сухая и теплая;

гром 3 июля - к богатому урожаю орехов, но дождей еще будет немало;

лягушки кумкают громко - скоро будет дождь;

ласточки летают низко - на непогоду.

В народе 3 июля носило название Жатва. Приближалось время жатвы, и в этот день часто начинали готовить серпы, косы, орудия для уборки урожая.

Именины 3 июля

Какие завтра именины: Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Иван, Константин, Марк, Михаил, Александр, Родион, Фома.

Талисманом человека, рожденного 3 июля, является берилл. Крепкий, хоть и хрупкий минерал, берилл издавна считался символом достатка: верили, что он притягивает к своему владельцу состоятельность и жизненное благополучие.

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