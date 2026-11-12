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Россия ударила по Украине ракетами и 123 дронами: сколько целей обезвредила ПВО

Дарья Пшеничник
12 ноября 2026, 09:54
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Помимо ударных беспилотников, противник применил баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23/С-400 и противокорабельные ракеты "Циркон".
Массированная атака РФ 29 ноября - сколько целей сбила ПВО
Россия нанесла удар по Украине ракетами "Циркон", баллистическими ракетами и 123 дронами / Коллаж: Главред, фото: defence-ua.com, Alamy Stock Photo

Кратко:

видео дня
  • Россия атаковала Украину ракетами "Циркон", "Искандер" и 123 дронами
  • ПВО сбила 89 БПЛА, в том числе 51 реактивный
  • Попадания зафиксированы в 17 точках, обломки - ещё в 18

Россия в ночь на 12 ноября нанесла по Украине комбинированный удар баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23/С-400, противокорабельными ракетами "Циркон" и 123 ударными беспилотниками. В результате атаки зафиксированы попадания в 17 точках, еще в 18 упали сбитые цели и обломки, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Среди ударных БПЛА были Shahed, Гербера и S8000 "Бандероль"/"Дань-Т". Кроме них, враг запускал имитаторы "Пародия", чтобы перегрузить противовоздушную оборону.

О баллистической угрозе военные предупреждали ещё во время ночной тревоги.

Также отмечается, что из 123 ударных беспилотников 73, то есть около 59%, были реактивными. Они быстрее классических Shahed с поршневым двигателем, поэтому мобильным огневым группам сложнее их перехватывать.

По состоянию на 08:00 силы ПВО обезвредили 89 беспилотников, или примерно 72% от общего количества. Из реактивных дронов сбили 51 из 73. Также обезврежено пять боеприпасов "Бандероль/Дань-Т".

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Атака еще не завершилась

По состоянию на утро угроза сохраняется. По данным Воздушных сил, в воздушном пространстве страны остаются несколько российских БПЛА, а подразделения противовоздушной обороны продолжают боевую работу.

Атака на Киев и область в ночь на 12 ноября

Как писал Главред, в ночь на 12 ноября в Киеве и области прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах предупреждали об ударе РФ баллистическим оружием по Киеву. Мог пострадать строительный гипермаркет. По некоторым данным, под ударом оказался "Эпицентр" в Оболонском районе.

Утром в четверг в Киевской областной военной администрации сообщили, что ночью армия РФ атаковала Киевскую область баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.

В Обуховском районе повреждены и частично разрушены производственные и складские помещения предприятия. Возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

"В момент атаки на предприятии находились работники. После объявления воздушной тревоги все покинули территорию. К счастью, там обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Утром службы продолжают работать на местах, фиксировать последствия вражеской атаки и устанавливать масштабы повреждений.

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 12 ноября российские оккупационные войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались населенные пункты Ровенского и Сарненского районов, в частности город Костополь.

В ночь на 11 ноября российская оккупационная армия атаковала Украину авиационной ракетой Х-59/69 и 163 ударными БПЛА. Большая часть воздушных целей была сбита, но есть и "попадания". Есть пострадавшие. Кривой Рог частично остался без света. Были зафиксированы проблемы с электроснабжением в Черкасской области. Под ударом оказались также Харьков и Запорожье.

Кроме того, в среду, 11 ноября, армия страны-агрессора РФ нанесла удар по Яготину Киевской области. В результате вражеского обстрела есть погибший, а также раненые, в городе зафиксированы разрушения

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооружённых сил Украины - вид вооружённых сил в составе Вооружённых сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путём объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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