Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Картонные коробки не стоит сразу выбрасывать - разумные способы использования

Руслана Заклинская
12 ноября 2026, 10:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
Картонные коробки, которые обычно оказываются в мусорном ведре, могут стать полезным материалом для сада.
Картонные коробки не стоит сразу выбрасывать — разумные способы использования
Как использовать коробки из-под посылок / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Как использовать картонные коробки для борьбы с сорняками
  • Как создать новую грядку без лишних затрат
  • Как сделать ловушку для слизней и заполнить высокую грядку

Старые картонные коробки не обязательно выбрасывать после получения заказов. Они пригодятся для борьбы с сорняками, обустройства новых грядок, сбора слизней и даже могут сэкономить на наполнении высоких конструкций.

Главред выяснил, как использовать ненужный картон в садоводстве и какие четыре хитрости стоит попробовать.

видео дня

Подборкой практических советов поделилось американское издание Gardening Know How. По словам автора Лоры Уолтерс, картон - доступный материал, который помогает решить несколько распространенных проблем в саду.

Перед использованием коробку нужно разобрать, удалить скотч, пластиковые элементы и наклейки. Лучше всего подходит обычный матовый картон без пластикового покрытия.

Как избавиться от сорняков с помощью картона

Картон можно использовать как естественное средство для борьбы с сорняками. Он перекрывает доступ света к растениям, из-за чего они постепенно отмирают.

Для этого нужно разложить сплющенные картонные коробки на участке, который вы хотите очистить от сорняков. Листы следует накладывать друг на друга с запасом примерно 5–10 см, чтобы между ними не оставалось промежутков.

Сверху картон покрывают слоем мульчи толщиной не менее 5 см. Она поможет удерживать материал на месте и дополнительно будет сдерживать рост нежелательных растений.

Со временем картон и мульча будут разлагаться, обогащая почву органическими веществами и улучшая её структуру.

Лучше всего проводить такую процедуру весной, пока сорняки ещё не успели разрастись. Летом при необходимости можно добавить ещё один слой мульчи.

Как сделать новую грядку без перекопки

Еще один способ использования картона - обустройство новой грядки прямо на газоне. Такой метод поможет подготовить место для растений без необходимости полностью снимать дерн и перекапывать землю.

Сначала нужно определить форму будущей грядки. Для этого можно воспользоваться садовым шлангом или веревкой. Затем лопатой подрезают края дерна, чтобы обозначить границы участка.

На подготовленное место выкладывают картонные листы, перекрывая их края. Материал можно немного смочить водой, чтобы он быстрее начал разлагаться и не сдувался ветром.

Сверху насыпают слой мульчи толщиной примерно 10 см. После этого можно высаживать растения: для этого достаточно проделать отверстия в картоне и подготовить посадочные ямки.

Если растения уже посажены, картон осторожно раскладывают вокруг них и накрывают мульчей.

Как сделать ловушку для слизней из картона

Влажный картон может стать простой ловушкой для слизней и улиток, которые повреждают листья салата, капусты, брокколи и декоративных растений.

Для этого нужно взять кусок картона, смочить его водой и положить на землю рядом с растениями, которые привлекают вредителей.

Оставьте ловушку на ночь. Слизни и улитки будут искать влажное укрытие и собираться под картоном.

Утром его нужно осторожно поднять, собрать моллюсков и перенести подальше от грядок. После этого ловушку можно использовать повторно.

Этот способ позволяет контролировать количество вредителей без применения химических средств и пивных ловушек.

Как заполнить высокую грядку старыми коробками

Картон также пригодится тем, кто обустраивает высокие грядки. Вместо специальной ландшафтной ткани на дно конструкции можно положить несколько слоев обычного картона.

Он временно будет препятствовать прорастанию сорняков снизу, но постепенно будет разлагаться. Благодаря этому корни растений смогут проникать глубже в почву под грядкой.

Кроме того, картон можно использовать в качестве нижнего слоя при заполнении грядки по принципу гюгелькультуры. Поверх него выкладывают бревна, обрезанные ветки и другие древесные остатки. Далее добавляют компост и почвенную смесь, после чего можно высаживать растения.

Такой способ помогает с пользой использовать садовые отходы и уменьшить количество почвы, необходимой для заполнения высокой грядки.

В то же время не стоит использовать картон с пластиковым покрытием, ламинированные коробки или материалы с неизвестными химическими пропитками. Обычный чистый картон постепенно разлагается и станет частью органического слоя почвы.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Gardening Know How

Gardening Know How (@Gardeningknowhow) - это официальный канал на YouTube крупного одноименного англоязычного интернет-портала, который является одним из самых популярных ресурсов по садоводству, огородничеству и растениеводству.

На канале можно найти практические советы по садоводству, уходу за комнатными и садовыми растениями, выращиванию овощей и фруктов, борьбе с вредителями и болезнями, а также ландшафтному дизайну.

Канал является медиа-продолжением сайта Gardening Know How (основанного в 2007 году). Контент создается командой профессиональных садоводов, агрономов, авторов книг по ботанике и ландшафтных дизайнеров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород лайфхак сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Кремле набросились на Европу перед встречей Путина с посланниками Трампа

В Кремле набросились на Европу перед встречей Путина с посланниками Трампа

12:09Политика
Визит к Путину после Абу-Даби: чего ждать от встречи Уиткоффа и Кушнера в Кремле

Визит к Путину после Абу-Даби: чего ждать от встречи Уиткоффа и Кушнера в Кремле

11:56Аналитика
В Украине фиксируют сбои в работе Starshield: Зеленский заявил о неслучайности

В Украине фиксируют сбои в работе Starshield: Зеленский заявил о неслучайности

11:28Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар, евро и злотый синхронно обвалились: курс валют на 12 ноября

Доллар, евро и злотый синхронно обвалились: курс валют на 12 ноября

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с мячом за 49 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с мячом за 49 с

Будет украшать сад даже в мороз: какое растение стоит посадить осенью

Будет украшать сад даже в мороз: какое растение стоит посадить осенью

Украина отвергла новый план США по Донбассу: что предлагали Трамп и его представители

Украина отвергла новый план США по Донбассу: что предлагали Трамп и его представители

Батарея горячая сверху, но холодная снизу: почему не стоит сразу спускать воздух

Батарея горячая сверху, но холодная снизу: почему не стоит сразу спускать воздух

Последние новости

12:09

В Кремле набросились на Европу перед встречей Путина с посланниками Трампа

11:56

Визит к Путину после Абу-Даби: чего ждать от встречи Уиткоффа и Кушнера в Кремле

11:49

"Был в российской военной форме": звезда "Дизель шоу" рассказал о курьезе в укрытии

11:42

Аномальная жара может убить до 500 тысяч человек: в СМИ раскрыли угрозу Эль-Ниньо

11:28

В Украине фиксируют сбои в работе Starshield: Зеленский заявил о неслучайности

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
11:20

Китайский гороскоп на завтра, 13 ноября: Свиньям - прибыль, Крысам - влияние

11:02

Тает на глазах: сильно похудевшую Пугачеву подловили на прогулке с Галкиным

11:02

Мир стал ближе: Уиткофф сделал заявление после переговоров в Абу-Даби

10:44

Видео на полную громкость и громкие разговоры в кафе: как реагировать без скандала

Реклама
10:41

Курс доллара и евро может резко взлететь: банкир озвучил прогноз на 16–22 ноября

10:38

"Отец ее детей": звезда "Сватов" сделал признание об Анне Кошмал

10:35

Голливуд потерял легенду: умер актер Стейси Кич, известный по сериалам "Побег"

10:15

Картонные коробки не стоит сразу выбрасывать — разумные способы использования

09:54

Россия ударила по Украине ракетами и 123 дронами: сколько целей обезвредила ПВО

09:42

"Есть целый набор": Билоножко высказалась о пластических операциях

09:38

Диверсия в глубоком тылу РФ: "Атеш" сорвал поставки топлива оккупантам

09:35

Вышла в магазин и пропала: в Нидерландах нашли мертвой 16-летнюю украинку

09:18

Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Овнам - финансовый прорыв, Львам - перемены

09:14

Как снизить потребление света бойлером: эксперты назвали простые хитростиВидео

08:51

Аппетиты Путина шире Донбасса: в ISW объяснили, как РФ использовала переговоры

Реклама
08:49

Путинистка Надежда Бабкина заметно сдала: певица не может ходить самостоятельно

08:32

В Киеве слышны взрывы, есть "прилет" в девятиэтажку: что известно

08:25

Гороскоп на завтра, 13 ноября: Девам — прибыль, Рыбам — успех

08:21

"Этот день мог стать последним": украинская ведущая попала в серьезное ДТП

08:10

Сделка Трампа с Путиным оказалась под угрозой: Невзлин назвал причинумнение

08:05

Авто с топ-военным РФ взорвалось в Петербурге: подробности

07:50

"Мне сказали это еще в больнице": Кейт Миддлтон высказалась об онкологии

07:45

После Абу-Даби Мерц не исключает встречи с Путиным: что известно

07:22

Виткофф и Кушнер прибыли в Москву на переговоры с Путиным: какое предложение привезли

06:36

Удар РФ по энергетике и жилым домам: в Ровненской области пропал светФото

05:55

"Жестко": Билозир раскрыла секрет стройной фигуры в 69 лет

05:02

Привычные 21 °C — уже не норма: какая температура должна быть в каждой комнатеВидео

04:41

Обрезать гортензию осенью или оставить до весны: садоводы назвали подходящее время

04:29

Спатифиллум будет пышно расти даже зимой: что нужно сделать в ноябре

04:04

Комнатные растения готовятся к зиме: какие изменения в уходе нельзя игнорировать

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с мячом за 49 с

03:46

Луковицы цветов советуют положить в холодильник – зачем и сколько держать

03:30

Этикет собеседования при приеме на работу: что важно знать в эпоху ИИ и Zoom

01:17

Прогремели мощные взрывы: россияне ударили баллистикой по Киеву и области

01:04

Как ездить по дорогам с ямами без вреда для шин: водителям раскрыли секрет

Реклама
00:37

РФ потеряла МиГ-31 и два вертолета при отражении атаки дронов - СМИ

11 ноября, среда
23:58

Как заметно снизить расходы на отопление дома: главный секрет прямо на видуВидео

23:29

"Это как Эльдорадо": дипломат объяснил, почему Трамп пошел на поводу у Путина

23:24

Россия должна предложить США соглашение: о чем Уиткофф будет говорить с Путиным

23:01

Яйца могут храниться до года: раскрыт идеальный вариант, доступный кажомуВидео

22:41

"Запасаемся водой": у Зеленского призвали готовиться к долгой войне с РФ

22:40

Война может закончиться до конца года: Зеленский заявил об "окне возможностей"

22:35

Хакеры слили данные о настоящих потерях РФ: The Economist предупреждает о новом рекорде

22:20

Тест на IQ: нужно найти цыплёнка среди кроликов за 5 секунд

22:02

Россия отказалась от перемирия в Абу-Даби: Зеленский назвал следующий шаг

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять