Картонные коробки не стоит сразу выбрасывать — разумные способы использования

Картонные коробки, которые обычно оказываются в мусорном ведре, могут стать полезным материалом для сада.

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Как использовать коробки из-под посылок / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Как использовать картонные коробки для борьбы с сорняками

Как создать новую грядку без лишних затрат

Как сделать ловушку для слизней и заполнить высокую грядку

Старые картонные коробки не обязательно выбрасывать после получения заказов. Они пригодятся для борьбы с сорняками, обустройства новых грядок, сбора слизней и даже могут сэкономить на наполнении высоких конструкций.

Главред выяснил, как использовать ненужный картон в садоводстве и какие четыре хитрости стоит попробовать.

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Подборкой практических советов поделилось американское издание Gardening Know How. По словам автора Лоры Уолтерс, картон - доступный материал, который помогает решить несколько распространенных проблем в саду.

Перед использованием коробку нужно разобрать, удалить скотч, пластиковые элементы и наклейки. Лучше всего подходит обычный матовый картон без пластикового покрытия.

Как избавиться от сорняков с помощью картона

Картон можно использовать как естественное средство для борьбы с сорняками. Он перекрывает доступ света к растениям, из-за чего они постепенно отмирают.

Для этого нужно разложить сплющенные картонные коробки на участке, который вы хотите очистить от сорняков. Листы следует накладывать друг на друга с запасом примерно 5–10 см, чтобы между ними не оставалось промежутков.

Сверху картон покрывают слоем мульчи толщиной не менее 5 см. Она поможет удерживать материал на месте и дополнительно будет сдерживать рост нежелательных растений.

Со временем картон и мульча будут разлагаться, обогащая почву органическими веществами и улучшая её структуру.

Лучше всего проводить такую процедуру весной, пока сорняки ещё не успели разрастись. Летом при необходимости можно добавить ещё один слой мульчи.

Как сделать новую грядку без перекопки

Еще один способ использования картона - обустройство новой грядки прямо на газоне. Такой метод поможет подготовить место для растений без необходимости полностью снимать дерн и перекапывать землю.

Сначала нужно определить форму будущей грядки. Для этого можно воспользоваться садовым шлангом или веревкой. Затем лопатой подрезают края дерна, чтобы обозначить границы участка.

На подготовленное место выкладывают картонные листы, перекрывая их края. Материал можно немного смочить водой, чтобы он быстрее начал разлагаться и не сдувался ветром.

Сверху насыпают слой мульчи толщиной примерно 10 см. После этого можно высаживать растения: для этого достаточно проделать отверстия в картоне и подготовить посадочные ямки.

Если растения уже посажены, картон осторожно раскладывают вокруг них и накрывают мульчей.

Как сделать ловушку для слизней из картона

Влажный картон может стать простой ловушкой для слизней и улиток, которые повреждают листья салата, капусты, брокколи и декоративных растений.

Для этого нужно взять кусок картона, смочить его водой и положить на землю рядом с растениями, которые привлекают вредителей.

Оставьте ловушку на ночь. Слизни и улитки будут искать влажное укрытие и собираться под картоном.

Утром его нужно осторожно поднять, собрать моллюсков и перенести подальше от грядок. После этого ловушку можно использовать повторно.

Этот способ позволяет контролировать количество вредителей без применения химических средств и пивных ловушек.

Как заполнить высокую грядку старыми коробками

Картон также пригодится тем, кто обустраивает высокие грядки. Вместо специальной ландшафтной ткани на дно конструкции можно положить несколько слоев обычного картона.

Он временно будет препятствовать прорастанию сорняков снизу, но постепенно будет разлагаться. Благодаря этому корни растений смогут проникать глубже в почву под грядкой.

Кроме того, картон можно использовать в качестве нижнего слоя при заполнении грядки по принципу гюгелькультуры. Поверх него выкладывают бревна, обрезанные ветки и другие древесные остатки. Далее добавляют компост и почвенную смесь, после чего можно высаживать растения.

Такой способ помогает с пользой использовать садовые отходы и уменьшить количество почвы, необходимой для заполнения высокой грядки.

В то же время не стоит использовать картон с пластиковым покрытием, ламинированные коробки или материалы с неизвестными химическими пропитками. Обычный чистый картон постепенно разлагается и станет частью органического слоя почвы.

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Об источнике: Gardening Know How Gardening Know How (@Gardeningknowhow) - это официальный канал на YouTube крупного одноименного англоязычного интернет-портала, который является одним из самых популярных ресурсов по садоводству, огородничеству и растениеводству. На канале можно найти практические советы по садоводству, уходу за комнатными и садовыми растениями, выращиванию овощей и фруктов, борьбе с вредителями и болезнями, а также ландшафтному дизайну. Канал является медиа-продолжением сайта Gardening Know How (основанного в 2007 году). Контент создается командой профессиональных садоводов, агрономов, авторов книг по ботанике и ландшафтных дизайнеров.

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