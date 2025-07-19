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Температура воздуха опустится до +9 градусов: какие регионы будут заливать дождями

Ангелина Подвысоцкая
19 июля 2025, 19:44обновлено 19 июля, 20:30
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Погода в Чернигове будет одной из самых прохладных. Днем температура воздуха опустится там до +21 градусов.
Температура воздуха опустится до +9 градусов: какие регионы будут заливать дождями
Прогноз погоды в Украине на 20 июля / Фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 20 июля
  • Когда температура воздуха опустится до +13 градусов
  • В каких областях будут грозовые дожди

Погода в Украине 20 июля будет местами штормовой с сильными грозами и шквалами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 19 июля грозовые дожди будут на западе и севере. Ближайшей ночью также осадки ожидаются в центре и в восточных областях. Температура воздуха повысится до 20-35 градусов тепла, в зависимости от областей.

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20 июля погода не изменится, а уже с воскресенья температура воздуха начнет повышаться. В большинстве областей в понедельник будет жара. Ослабление жары ожидается через неделю, 26 июля.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 20 июля
Прогноз погоды в Украине на 20 июля / фото: ventusky

Погода 20 июля

В Украине 20 июля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 14-19°, днем 20-25°; на юге и востоке ночью 17-22°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 17-22°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +36

По данным meteoprog, 20 июля в Украине будет местами жаркая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +21...+36 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +14...+21 градуса.

погода 20 июля
Прогноз погоды в Украине на 20 июля / фото: meteoprog

Погода 20 июля в Киеве

В Киеве 20 июля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 14-19°, днем 20-25°; в Киеве ночью 16-18°, днем 22-24°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 20 июля
Прогноз погоды в Украине на 20 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, жара до +36° 16 июля охватит большинство регионов страны, особенно юг и восток. Дожди и грозы прогнозируют в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях, местами с градом и шквалами.

Также 18-19 июля значительно похолодает, что может вызвать обострение сердечно-сосудистых болезней.

Кроме этого, 13 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла. Эпицентр был возле поселка Конятин, на глубине 3 км.

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Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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