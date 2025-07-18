Настоящий потоп накрыл Украину: синоптики и спасатели бьют тревогу

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- В каком регионе разбушевалась непогода
- Синоптики и спасатели сделали предупреждение
В приграничных районах Черновицкой области продолжается мощная непогода — сильные ливни привели к резкому подъёму уровня рек и размыву горных дорог.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в своём Telegram-канале, пишет Главред.
По данным ведомства, дожди затруднили движение в высокогорных районах, а потоки воды размыли отдельные участки дорог. Пограничники продолжают нести службу в экстремальных условиях и призывают как местных жителей, так и туристов проявлять осторожность: "Горные дороги размыты, передвижение вне их — опасное".
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, 18–19 июля ожидается дальнейшее повышение уровня воды в реках суббассейнов Прута и Сирета — до 2,5 метра. Существует риск образования селевых потоков.
18 июля подтопление затронуло и город Черновцы. В результате был вынужден остановиться один из насосных объектов. КП "Черновцыводоканал" предупредил о возможной остановке второй станции, но её работу удалось сохранить.
Власти просят соблюдать меры безопасности, не выезжать без необходимости и следить за официальными сообщениями.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, 10 июля в результате мощной непогоды во Львове затоплен ряд улиц и автодорог, река Зубра вышла из берегов. Подтопления зафиксированы на улицах Кульпарковская, Трускавецкая, Авиационная, а также на трассе Львов - Меденичи вблизи Сокольников. Вода в некоторых нежилых зонах достигает до 3 метров.
Также из-за сильного ливня в Луцке затопило улицу Дубновскую и проспект Возрождения. Из-за подтопления на проспекте остановилось движение троллейбусов №15 и №15а.
Как сообщал Главред, 10 июля Киевская область оказалась в эпицентре мощного шторма с градом. Больше всего пострадали Бориспольский и Переяславский районы. Град размером с куриное яйцо повредил крыши домов и автомобили.
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