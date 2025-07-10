Машины просто плавают по улице: одна область Украины под ударом сильной непогоды

Вероятно, дождь в городе продлится сегодня целый день.

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Львов затопило / коллаж: Главред, фото: Львовский городской совет, скриншот из видео

Коротко:

Реку Зубру, что вблизи Львова, затопило

Проезд транспорта там пока невозможен

Подтопления наблюдаются и на других улицах

Из-за сильной непогоды затопило часть Львова, в частности реку Зубру, что вблизи города. Об этом сообщил Львовский городской совет.

Отмечается, что сейчас там невозможен проезд транспорта. Осадки будут идти до конца дня.

видео дня

Первый заместитель городского головы Андрей Москаленко заявил, что во Львове подтопления наблюдаются на улицах Кульпарковская, Трускавецкая, Авиационная. На местах работают аварийные бригады.

"Однако пока не прекратятся дожди, полноценно устранить последствия подтоплений сложно. По прогнозам погоды дождь продлится сегодня целый день", - говорится в сообщении.

Известно, что из-за непогоды пострадали улица Трускавецкая, проспект Святого Иоанна Павла II. Также затоплена автодорога Т-14-16 Львов - Меденичи - Пустомыты вблизи населенного пункта Сокольники.

Львов затопило - видео:

"Что касается перекрестков на территории Львова, то сейчас наши камеры наблюдения не фиксируют большого скопления воды. Информация обновляется", - добавили в городском совете.

В ведомстве также обнародовали кадры, на которых видно затопление некоторых улиц города.

В то же время, мэр города Андрей Садовый сообщил, что из-за мощных дождей во Львове продолжается подтопление. В частности, есть места, где вода достигает почти 3 метров - речь идет о нежилых зонах.

"Река Зубра продолжает выходить из берегов. Существует угроза подтопления части Франковского, Сиховского и Железнодорожного районов. Просим жителей перенести вещи из подвалов в безопасное место, а также откатить автомобили из подземных паркингов и потенциально опасных участков", - написал он.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 9 июля во Львовской области бушевала стихия. В частности, в селе Журавков Стрыйского района были сильные порывы ветра, ливень, град и смерч. Один человек травмировался во время ликвидации последствий стихии, он госпитализирован в местную больницу.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что 10 июля на западе пройдут сильные ливни и грозы. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно.

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Об источнике: Львовский городской совет Львовский городской совет - орган местного самоуправления Львовской городской территориальной общины во Львовском районе Львовской области. До 17 июля 2020 года существовала как административно-территориальная единица с административным центром в городе Львове. Совет состоит из 64 депутатов и председателя, пишет Википедия.

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