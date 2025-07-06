Детский ансамбль ехал на фестиваль из Львова: в Венгрии разбился автобус с украинцами

Кратко:
- В результате ДТП 21 человек пострадал
- Пострадавших госпитализировали в местные больницы
- Перевозчик принимает меры по предоставлению дополнительных автобусов
В Венгрии в воскресенье, 6 июля, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса украинской регистрации. В нем находилось 77 человек, в том числе десятки несовершеннолетних. В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие, среди них – дети. Об этом информирует консульство Украины в Ниредьгазе.
Отмечается, что авария произошла между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар.
По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.
Пострадавших госпитализировали в местные больницы. Остальным пассажирам в настоящее время обеспечено временное размещение и завтрак.
В МИД Украины в комментарии РБК-Украина рассказали, что на момент аварии в автобусе находились участники детского ансамбля, следовавшие из Львова в город Охрид на танцевальный фестиваль.
В результате ДТП 21 человек пострадал. Четверо граждан Украины получили тяжелые травмы. Это пассажиры 1954, 1958, 2007 и 2011 годов рождения. Еще 4 детей получили травмы средней тяжести и будут выписаны под ответственность сопровождающих и вместе с другими пострадавшими, получившими легкие травмы, будут направлены в Кунсентмартор, где находится основная группа.
Перевозчик принимает меры по предоставлению дополнительных автобусов. Дипломаты и консулы посольства вместе с послом контролируют ситуацию прямо на месте происшествия.
Венгерские СМИ сообщают, что полиция Кунсентмартона приступила к производству по факту дорожно-транспортного происшествия с многочисленными пострадавшими.
ДТП с украинцами за границей:
Ранее в Австрии произошло дорожно-транспортное происшествие с микроавтобусом, который перевозил украинцев – в результате есть жертвы и пострадавшие.
Как сообщал ранее Главред, ранее микроавтобус с украинцами, который направлялся в Варшаву, попал в ДТП возле города Познань. В результате аварии 62-летний водитель-украинец погиб на месте, а всех пассажиров госпитализировали в больницу.
Ранее сообщалось, что в Молдове в ДТП попал автобус, следовавший по маршруту Кишинев-Киев, в нем находилось 19 человек. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, водитель и пассажирка которого погибли.
Больше новостей:
- Олеся Жураковская попала в ДТП - подробности
- Ольга Мартыновская попала в ДТП в центре Киева - детали
- "Об этом никто не говорил": настоящая причина ДТП, в котором погибла Поплавская
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред