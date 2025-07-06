Детский ансамбль ехал на фестиваль из Львова: в Венгрии разбился автобус с украинцами

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.

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В Венгрии разбился автобус с украинцами / коллаж: Главред, фото: MTI / Donka Ferenc, police.hu

Кратко:

В результате ДТП 21 человек пострадал

Пострадавших госпитализировали в местные больницы

Перевозчик принимает меры по предоставлению дополнительных автобусов

В Венгрии в воскресенье, 6 июля, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса украинской регистрации. В нем находилось 77 человек, в том числе десятки несовершеннолетних. В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие, среди них – дети. Об этом информирует консульство Украины в Ниредьгазе.

Отмечается, что авария произошла между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар.

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По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.

Пострадавших госпитализировали в местные больницы. Остальным пассажирам в настоящее время обеспечено временное размещение и завтрак.

В МИД Украины в комментарии РБК-Украина рассказали, что на момент аварии в автобусе находились участники детского ансамбля, следовавшие из Львова в город Охрид на танцевальный фестиваль.

В результате ДТП 21 человек пострадал. Четверо граждан Украины получили тяжелые травмы. Это пассажиры 1954, 1958, 2007 и 2011 годов рождения. Еще 4 детей получили травмы средней тяжести и будут выписаны под ответственность сопровождающих и вместе с другими пострадавшими, получившими легкие травмы, будут направлены в Кунсентмартор, где находится основная группа.

Перевозчик принимает меры по предоставлению дополнительных автобусов. Дипломаты и консулы посольства вместе с послом контролируют ситуацию прямо на месте происшествия.

Венгерские СМИ сообщают, что полиция Кунсентмартона приступила к производству по факту дорожно-транспортного происшествия с многочисленными пострадавшими.

ДТП с украинцами за границей:

Ранее в Австрии произошло дорожно-транспортное происшествие с микроавтобусом, который перевозил украинцев – в результате есть жертвы и пострадавшие.

Как сообщал ранее Главред, ранее микроавтобус с украинцами, который направлялся в Варшаву, попал в ДТП возле города Познань. В результате аварии 62-летний водитель-украинец погиб на месте, а всех пассажиров госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что в Молдове в ДТП попал автобус, следовавший по маршруту Кишинев-Киев, в нем находилось 19 человек. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, водитель и пассажирка которого погибли.

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