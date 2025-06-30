В Румынии попал в ДТП автобус с 60 украинцами: есть погибшая и раненые

Кратко:
- Авария произошла в поселке Николае Бальческу
- Погибла 29-летняя женщина из села Агаш
- Автобусом управлял 40-летний водитель
На северо-востоке Румынии автобус с 60 украинцами столкнулся с румынским микроавтобусом. Один человек погиб, еще пять человек пострадали. Об этом сообщает Digi24 в понедельник, 30 июня.
Отмечается, что авария произошла в поселке Николае Бальческу в повете Бакэу. Автобус, перевозивший граждан Украины, двигался из Бакэу в Аджуд, когда столкнулся с микроавтобусом, который стоял на обочине.
"В результате ДТП пятеро человек в возрасте от 27 до 65 лет получили травмы - четверо из них находились в микроавтобусе, а один - в автобусе, а также погибла 29-летняя женщина из села Агаш, которая находилась в микроавтобусе", - говорится в сообщении со ссылкой на местную полицию.
Автобусом управлял 40-летний водитель, гражданство которого не указывают. Известно лишь, что он не является гражданином Румынии. Тест на алкогольное опьянение оказался отрицательным.
Четыре человека из микроавтобуса и пострадавшего человека из автобуса транспортировали в местную больницу. Все остальные пассажиры продолжили позже поездку.
ДТП с украинцами за границей:
Ранее в Австрии произошло дорожно-транспортное происшествие с микроавтобусом, который перевозил украинцев – в результате есть жертвы и пострадавшие.
Как сообщал ранее Главред, ранее микроавтобус с украинцами, который направлялся в Варшаву, попал в ДТП возле города Познань. В результате аварии 62-летний водитель-украинец погиб на месте, а всех пассажиров госпитализировали в больницу.
Ранее сообщалось, что в Молдове в ДТП попал автобус, следовавший по маршруту Кишинев-Киев, в нем находилось 19 человек. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, водитель и пассажирка которого погибли.
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