"Будем трястись от холода": синоптик предупреждает о резком снижении температуры

Вы узнаете:
- Какой будет погода 10 июля
- В каких регионах температура воздуха снизится до +15 градусов
Летняя жара понемногу отступает. С 11 июля в Украине столбики термометров поползут вниз. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.
В частности, она прогнозирует, что в пятницу, 11 июля, в Киеве ожидается снижение температуры. Столбики термометров будут колебаться в диапазоне +23...+25°C.
Но завтра сильная жара будет держаться на востоке, юге и центре.
"Ожидается +33...+39°C. Солнце интенсивное может подогнать и до +40°C! Север разделится - на Житомирщине +25...+27°C, на Черниговщине +32°C, на Киевщине +33°C, на Сумщине +35°C", - написала Диденко.
В центре также температура будет колебаться от +25°C в Винницкой области до +37°C в Днепропетровской области.
На юге будет жарко, только в Одесской области немного прохладнее - температура опустится ниже +30°C.
Вот в западных регионах температура воздуха существенно упадет.
"В западных областях люди завтра уже будут трястись от холода, будет только +15...+19°C", - сообщила синоптик.
Она добавляет, что 10 июля на западе пройдут сильные ливни и грозы.
На остальной территории Украины будет сухо и солнечно.
Погода в Украине - последние новости
Недавно Главред со ссылкой на Украинский гидрометцентр писал, что июль 2025 года будет засушливым, а температура воздуха будет выше нормы.
Ранее сообщалось, что Украину ждет самый жаркий день лета. По данным синоптика, в большинстве центральных и южных областей 9 июля будет жарко +33...+39 °С.
В то же время в некоторых областях 9 июля ожидается дождь. В частности, в западных, Житомирской и Винницкой областях будут грозовые дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Там объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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