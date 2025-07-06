Украинцев призвали не выходить на улицу 7 июля в определенные часы - причина

О чем говорится в материале:
- Какая будет погода 7 июля
- Когда и где будет гроза и шквалы
- Какой будет погода в Киеве 7 июля
Погода в Украине в понедельник 7 июля будет очень жаркой почти по всей территории страны, лишь в нескольких областях ожидаются грозы и шквалы. Из-за чрезмерной жары с 11 до 16 не рекомендуется пребывание на улице под солнцем. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Какой будет погода 7 июля - прогноз погоды в Украине
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что понедельник в Украине будет очень жарким - температура воздуха поднимется до +30...+33°C, местами будет достигать +33...+36°C.
7 июля в западных регионах прогнозируются дожди с грозами, местами ливни и шквалы, которые могут распространиться на Винницкую и Житомирскую области.
На остальной территории страны сохранится сухая, жаркая и солнечная погода.
"С 11 до 16 часов не шастайте под солнцем, хоть на огороде, хоть по улице на асфальте, будет печь. Водичку не забывайте с собой! Жара в Украине побудет пока", - отмечает синоптик.
Погода в Киеве 7 июля
Кроме того, по словам синоптика Натальи Диденко, погода в Киеве 7 июля будет солнечно, осадков не ожидается. Воздух в Киеве прогреется до +33 градусов.
Прогноз погоды в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ближайшие дни украинцев ждет повышенная геомагнитная активность, вызванная всплесками на Солнце. Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, Землю накроет серия слабых магнитных бурь, а самая мощная из них ожидается 7 июля. По прогнозам специалистов, магнитная буря уровня G2 ударит по Украине - когда ожидать сильнейшего удара.
Наталья Птуха рассказала, когда ударит жара +38 - синоптик предупредила об опасной погоде и назвала дату. По словам синоптика, в стране сохранится нестабильная синоптическая ситуация: чередование фронтов и зон высокого давления будут вызывать изменения температуры, ветра и атмосферного давления.
Июнь этого года выдался необычно прохладным, с дождями и низкими температурами. Однако уже в июле синоптики прогнозируют кардинальные изменения. О том, когда аномальная жара накроет Украину рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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