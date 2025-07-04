Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Некоторые области Украины накроют ливни и грозы: известно, отступит ли жара

Мария Николишин
4 июля 2025, 16:45
349
Синоптик поделился прогнозом погоды в Украине на 5 и 6 июля.
Некоторые области Украины накроют ливни и грозы: известно, отступит ли жара
Прогноз погоды на выходные / фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине на выходные
  • В каких областях могут пройти дожди

Погода в Украине следующие двое суток будет с достаточно высокими показателями температуры воздуха. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, ожидается перестройка синоптических процессов на антициклональный характер, что будет способствовать стабилизации погодных условий.

видео дня

"В большинстве областей нашей страны на фоне малооблачного неба прогнозируется существенное потепление, которое наиболее ощутимым будет в западных и южных областях. Дождей практически не предвидится, и только ночью в субботу на слабо выраженном атмосферном фронте могут пройти кратковременные ливни, местами в сопровождении грозы", - подчеркнул он.

Погода в Украине 5 июля

В субботу, в западных областях Украины в условиях повышенного атмосферного давления ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью составит +8...+13 °С, днем +21...+26 °С, на Закарпатье +26...+31 °С.

В северных регионах Украины ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +12...+17 °С, днем +22...+27 °С.

В центральных областях ночью местами пройдут кратковременные грозовые дожди, днем без осадков. Температура воздуха ночью ожидается +16...+21°С, днем +24...+29°С.

В южной части страны и в Крыму ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Приазовье днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью составит +17...+22 °С, в дневные часы +27...+32 °С.

В восточных областях ночью местами пройдут кратковременные дожди и грозы, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +16...+21 °С, днем +24...+29 °С.

Некоторые области Украины накроют ливни и грозы: известно, отступит ли жара
Погода 5 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине 6 июля

В воскресенье, в западных областях погодные условия будут продолжать определяться полем повышенного атмосферного давления, поэтому в течение суток осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит +10...+15 °С, днем +27...+32 °С, на Закарпатье +30...+35 °С.

В северной части страны ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, днем +24...+29 °С.

В центральных областях Украины прогнозируется солнечная и теплая погода, без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14...+19 °С, днем +27...+32 °С.

В южных областях и в Крыму ожидается переменная облачность, без существенных осадков, лишь днем в Одесской области местами возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +17...+22 °С, днем +30...+35 °С.

Некоторые области Украины накроют ливни и грозы: известно, отступит ли жара
Погода 6 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что погода в Украине 4 июля будет жаркой. В то же время в некоторых областях объявили штормовое предупреждение.

Синоптик Наталья Диденко заявили, что в субботу, 5 июля, погода будет преимущественно сухой. Жара в этот день удержится в южной части нашего государства, на юго-востоке Украины ожидается +30...+34 градуса.

В то же время, начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщала, что пока невозможно сказать, будет ли в июле установлены новые температурные рекорды, но такая вероятность есть.

Читайте также:

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра погода на выходные Игорь Кибальчич
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Некоторые области Украины накроют ливни и грозы: известно, отступит ли жара

Некоторые области Украины накроют ливни и грозы: известно, отступит ли жара

16:45Синоптик
Зеленский и Трамп провели переговоры: первые подробности

Зеленский и Трамп провели переговоры: первые подробности

16:45Политика
Решение принял один человек: СМИ узнали, кто в США остановил помощь Украине

Решение принял один человек: СМИ узнали, кто в США остановил помощь Украине

16:39Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украину атакует мощный шторм: регионы будет засыпать градом и лить грозовые дожди

Украину атакует мощный шторм: регионы будет засыпать градом и лить грозовые дожди

Ликвидирован заместитель командующего ВМФ РФ Гудков: в ВСУ указали на странный нюанс

Ликвидирован заместитель командующего ВМФ РФ Гудков: в ВСУ указали на странный нюанс

Гороскоп на завтра 5 июля: Весам - напряжение, Рыбам - интересное приглашение

Гороскоп на завтра 5 июля: Весам - напряжение, Рыбам - интересное приглашение

Что скрывают в РФ под видом новых бомбардировщиков: эксперт раскрыл детали

Что скрывают в РФ под видом новых бомбардировщиков: эксперт раскрыл детали

РФ подняла в воздух МиГи: ракеты и табун "Шахедов" полетели в сторону Киева

РФ подняла в воздух МиГи: ракеты и табун "Шахедов" полетели в сторону Киева

Последние новости

17:38

Курс евро ушел в крутое пике, а доллар дорожает: что будет со стоимостью валют

17:27

Главный бой года Усика и Дюбуа: когда и где смотреть поединок-реванш

17:19

РФ будет усиливать удары по Украине: военный предупредил об угрозе

17:17

Сорвут джекпот в июле: 3 знакам зодиака будет безумно везти во всех сферах

17:16

Фиктивные командировки Шабунина в НАПК: суд в очередной раз не разрешил детективу НАБУ закрыть дело

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:50

Почему клонит в сон в храме: причины и духовные советы

16:45

Некоторые области Украины накроют ливни и грозы: известно, отступит ли жара

16:45

Зеленский и Трамп провели переговоры: первые подробности

16:45

Новые украинские дроны взорвали стратегический завод в РФ: СМИ узнали детали

Реклама
16:40

На просроченное попасть легко: как правильно выбирать мясо в магазине

16:39

Решение принял один человек: СМИ узнали, кто в США остановил помощь Украине

16:38

Почему связывают руки и ноги умершим: священник раскрыл правду о "магических путах"Видео

16:29

Не может выбраться: Басков вывалил правду о состоянии Киркорова

16:28

"Сюрприз" из Китая: что нашла СБУ в обломках дронов, которые атаковали Киев

16:21

Петр Порошенко так и не выполнил свое обещание восстановить музей Шухевича, данное полтора года назад, - эксперт

16:01

К использованию в ВСУ допустили дрон с лазерной подсветкой – что он умеет делать

15:57

Пенсионерам будут доплачивать по 5 000 гривен ежемесячно: как получить надбавку

15:43

ПВО уже не поможет: назван единственный способ отражения ударов дронов РФ

15:35

Вишни не будут портиться неделями: блогер раскрыла секрет хранения фруктов и ягодВидео

15:29

Андрей Матюха досье

Реклама
15:24

Цены подскочат на 50%: Украина готовится к значительному подорожанию ряда товаров

15:12

Атака РФ на Киев: стало известно о первой жертве - детали

15:10

Яйца по 17 гривен за штуку для ВСУ: НАБУ провело обыски у Резникова - СМИ

14:58

Тотальное обесценивание или бешеный скачок: что будет с курсом евро с 7 июля

14:56

"Дешевое бродяжничество": Тина Кароль жестко прошлась по ПотапуВидео

14:54

ОРИ, грипп или COVID-19: как отличить и вовремя реагировать

14:35

Трамп "разнес" Путина за нежелание завершать войну: в Кремле ответили

14:33

Вторая крупнейшая страна мира живет вообще без президента - как так случилосьВидео

14:00

Меладзе и Джанабаева показали редкое фото младшего сына: уже 11 лет

13:49

Сдали сами оккупанты: на Покровском направлении ликвидировали командование РФ

13:36

1172 дрона ВСУ и 7 ракет Storm Shadow: в Минобороны РФ отчитались о сбитых целях

13:35

Мощный удар ВСУ: под Москвой взорвано предприятие ВПК России

13:34

Масштабный обмен пленными между Украиной и РФ: кто вернулся домойФотоВидео

13:07

"Путин издевается": в США набросились на Трампа из-за стратегии в отношении РФ

13:01

РФ нацелилась на захват 4 крупных городов Украины: Гетман оценил шансы врага

12:45

Почему 5 июля нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

12:28

"Ребенка покрестят прямо в животе": священник сказал, можно ли беременной быть крестнойВидео

12:27

Массированный удар РФ по Киеву: повреждено здание консульства Польши

12:12

Как почистить стиральную машину в домашних условиях: очень легкий способВидео

11:58

Возвращение к Первой мировой: РФ применяет хлорпикрин против ВСУ - разведка

Реклама
11:58

Россияне атаковали Кривой Рог: возник большой пожар, есть раненыеВидео

11:57

Утонула лодка, на которой катался российский комик Павел Воля

11:51

Ракеты будут массово атаковать Россию: эксперт сообщил о новом украинском оружии

11:48

Когда в Украине спадет жара: синоптик назвала дату

11:36

Гороскоп Таро на завтра 5 июля: Ракам - чудо, Водолеям - осторожность

11:34

"Огромное число дронов": в ВСУ раскрыли тревожные детали массированного удара РФФото

11:26

"Он боится правды": Шарлиз Терон обвинила режиссера в домогательствах

11:11

Снял розовые очки: разочарованный Трамп признал правду о Путине

10:54

Как сказать "брелок" на украинском: лишь единицы знают правильный ответВидео

10:31

"Есть и приятные новости": в РФ поражен военный завод – ЦПД

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять