Некоторые области Украины накроют ливни и грозы: известно, отступит ли жара

Синоптик поделился прогнозом погоды в Украине на 5 и 6 июля.

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Прогноз погоды на выходные / фото: ua.depositphotos.com

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Какой будет погода в Украине на выходные

В каких областях могут пройти дожди

Погода в Украине следующие двое суток будет с достаточно высокими показателями температуры воздуха. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, ожидается перестройка синоптических процессов на антициклональный характер, что будет способствовать стабилизации погодных условий.

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"В большинстве областей нашей страны на фоне малооблачного неба прогнозируется существенное потепление, которое наиболее ощутимым будет в западных и южных областях. Дождей практически не предвидится, и только ночью в субботу на слабо выраженном атмосферном фронте могут пройти кратковременные ливни, местами в сопровождении грозы", - подчеркнул он.

Погода в Украине 5 июля

В субботу, в западных областях Украины в условиях повышенного атмосферного давления ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью составит +8...+13 °С, днем +21...+26 °С, на Закарпатье +26...+31 °С.

В северных регионах Украины ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +12...+17 °С, днем +22...+27 °С.

В центральных областях ночью местами пройдут кратковременные грозовые дожди, днем без осадков. Температура воздуха ночью ожидается +16...+21°С, днем +24...+29°С.

В южной части страны и в Крыму ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Приазовье днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью составит +17...+22 °С, в дневные часы +27...+32 °С.

В восточных областях ночью местами пройдут кратковременные дожди и грозы, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +16...+21 °С, днем +24...+29 °С.

Погода 5 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине 6 июля

В воскресенье, в западных областях погодные условия будут продолжать определяться полем повышенного атмосферного давления, поэтому в течение суток осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит +10...+15 °С, днем +27...+32 °С, на Закарпатье +30...+35 °С.

В северной части страны ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, днем +24...+29 °С.

В центральных областях Украины прогнозируется солнечная и теплая погода, без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14...+19 °С, днем +27...+32 °С.

В южных областях и в Крыму ожидается переменная облачность, без существенных осадков, лишь днем в Одесской области местами возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +17...+22 °С, днем +30...+35 °С.

Погода 6 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что погода в Украине 4 июля будет жаркой. В то же время в некоторых областях объявили штормовое предупреждение.

Синоптик Наталья Диденко заявили, что в субботу, 5 июля, погода будет преимущественно сухой. Жара в этот день удержится в южной части нашего государства, на юго-востоке Украины ожидается +30...+34 градуса.

В то же время, начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщала, что пока невозможно сказать, будет ли в июле установлены новые температурные рекорды, но такая вероятность есть.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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