Когда ударит жара +38: синоптик предупредила об опасной погоде и назвала дату

Скоро температура воздуха еще больше поднимется.

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Синоптик предупредила об опасной погоде и назвала дату/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Какой будет погода на следующей неделе

Когда и где температура воздуха поднимется до +38 градусов

Погода в Украине скоро станет очень жаркой. В некоторых областях температура воздуха поднимется до +38 градусов.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, пишут Факты ICTV. По ее словам, погода в нашей стране на следующей неделе будет нестабильной. Температура, ветер и атмосферное давление будут меняться под влиянием чередования фронтов и зон высокого давления.

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Синоптик отметила, что из-за холодного атмосферного фронта, который будет перемещаться с северо-запада на юго-восток, снизится температура воздуха. Такое снижение температуры начнется с 5 июля.

Затем атмосферный фронт переместится дальше на юго-восток, а 6-7 июля погоду будет формировать поле высокого давления. Ночью температура воздуха будет составлять 10-18 градусов, днем 23-28 градусов, но на юге будет оставаться жара - 28-33.

В понедельник, 7 июля, температура воздуха в разных областях будет достигать отметок 33-34 градуса в большинстве областей, а на юге и в некоторых центральных областях будет держаться жара 35-37 градусов.

8 июля ожидаются грозовые дожди на западе и севере, но жара сохранится.

"Температура будет достигать 35- 38 градусов, особенно в южных и центральных областях. Постепенное снижение возможно с 9 июля", - добавила синоптик.

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, синоптик назвала дату, когда в Украине спадет жара. Скоро жара в большинстве областей спадет, лишь в нескольких регионах температура воздуха продолжит держаться на уровне +37 градусов.

Также ранее сообщалось, что некоторые области Украины накроют ливни и грозы - стало известно, отступит ли жара. Синоптик поделился прогнозом погоды в Украине на 5 и 6 июля.

Напомним, сообщалось, что будут лить дожди с грозами, градом и шквалами. Во многих областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

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Об источнике: Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, начальник отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

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