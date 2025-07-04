Когда в Украине спадет жара: синоптик назвала дату

Скоро жара в большинстве областей спадет, лишь в нескольких регионах температура воздуха продолжит держаться на уровне +37 градусов.

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Когда в Украине спадет жара/ фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в субботу, 5 июля

Когда в Украине спадет жара

В каких областях продолжит держаться температура +37 градусов

Погода в Украине в субботу, 5 июля, будет преимущественно сухой. Жара в этот день удержится в южной части нашего государства, на юго-востоке Украины ожидается +30...+34 градуса.

На остальной территории нашей страны температурный фон будет более комфортным и составит +24...+28 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Она отметила, что в понедельник и вторник, 7-8 июля в Украине будет преобладать сильная жара.

С 9 июля жара ослабнет на западе, севере, многих центральных областях. Однако на юге, востоке Украины и на Днепропетровщине температура воздуха еще будет держаться на уровне +33...+37 градусов.

Также она отметила, что сегодня вечером Киев будет пересекать атмосферный фронт, который принесет дожди.

"Атмосферный фронт будет идти с северо-запада на юго-восток и уже завтра в Украине его не будет", - добавила она.

Погода в Украине 5 июля/ meteoprog

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, стало известно, в каких областях ударит +35 - синоптик предупредила о невероятной жаре. Температура воздуха резко поднимется - стало известно, в каких областях будет наиболее жарко, а в каких областях будут дожди с грозами.

Также ранее сообщалось, что Украину атакует мощный шторм - регионы будет засыпать градом и лить грозовые дожди. Во многих областях объявлено штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Напомним, магнитные бури будут "трясти" страну одна за другой - названы самые опасные дни. В июле будет несколько дней, когда мощность магнитных бурь будет на очень высоком уровне.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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