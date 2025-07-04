Когда в Украине спадет жара: синоптик назвала дату

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине в субботу, 5 июля
- Когда в Украине спадет жара
- В каких областях продолжит держаться температура +37 градусов
Погода в Украине в субботу, 5 июля, будет преимущественно сухой. Жара в этот день удержится в южной части нашего государства, на юго-востоке Украины ожидается +30...+34 градуса.
На остальной территории нашей страны температурный фон будет более комфортным и составит +24...+28 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что в понедельник и вторник, 7-8 июля в Украине будет преобладать сильная жара.
С 9 июля жара ослабнет на западе, севере, многих центральных областях. Однако на юге, востоке Украины и на Днепропетровщине температура воздуха еще будет держаться на уровне +33...+37 градусов.
Также она отметила, что сегодня вечером Киев будет пересекать атмосферный фронт, который принесет дожди.
"Атмосферный фронт будет идти с северо-запада на юго-восток и уже завтра в Украине его не будет", - добавила она.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, стало известно, в каких областях ударит +35 - синоптик предупредила о невероятной жаре. Температура воздуха резко поднимется - стало известно, в каких областях будет наиболее жарко, а в каких областях будут дожди с грозами.
Также ранее сообщалось, что Украину атакует мощный шторм - регионы будет засыпать градом и лить грозовые дожди. Во многих областях объявлено штормовое предупреждение - І уровень опасности.
Напомним, магнитные бури будут "трясти" страну одна за другой - названы самые опасные дни. В июле будет несколько дней, когда мощность магнитных бурь будет на очень высоком уровне.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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