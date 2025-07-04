Настоящий Армагеддон атакует Украину: будут лить дожди с грозами, градом и шквалами

Во многих областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 5 июля / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 5 июля

Когда температура воздуха повысится до +34 градусов

В каких областях будут грозовые дожди

Погода в Украине 5 июля будет жаркая погода. В то же время в некоторых областях объявили штормовое предупреждение Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в северных, большинстве центральных, Харьковской, восточных и юго-восточных областях. Там будут сильные дожди, грозы, град и сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

В то же время синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в западных, центральных, южных и Житомирской областях.

Прогноз погоды в Украине на 5 июля / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине 5 июля будет преимущественно сухая погода. На юге и юго-востоке будет настоящая жара - 30-34 градуса тепла. В других областях температура воздуха будет +24...+28 градусов.

7-8 июля будет сильная жара. Температура воздуха будет повышаться почти до +40 градусов. 9-го июля ожидается ослабление на западе, севере и в центральных областях.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 5 июля

В Украине 5 июля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами и градом в северных, центральных, восточных и юго-восточных областях. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные шквалы - 15-20 м/с.

"Температура ночью 13-18°, на западе страны 9-14°, днем 23-28°; в южной части ночью 16-21°, днем 28-33°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +33

По данным meteoprog, 5 июля в Украине будет достаточно жаркая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +21...+33 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +10...+23 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 5 июля / фото: meteoprog

Погода 5 июля в Киеве

В Киеве 5 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 13-18°, днем 23-28°; в Киеве ночью 16-18°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 5 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что погода в среду, 2 июля, будет преимущественно с комфортной температурой воздуха - ожидается +24...+29 градусов.

Синоптик Наталья Птуха заявила, что антициклон в ближайшие дни принесет в Украину сухую погоду без осадков. Впрочем, местами на западе и севере возможны кратковременные дожди с грозами.

В то же время синоптик Станислав Щедрин рассказал, что Украину ждет +40 градусов уже с 4 июля. По его словам, до 15 июля стоит ждать адской жары.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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