Ветер утихнет, а температура поднимется до +38: когда Украину накроет жара

Вы узнаете:
- Когда Украину накроет сильная жара
- В каких регионах температура поднимется до +38 градусов
Первые дни июля в Украине будут прохладными. Однако, впереди украинцев ждет сильная жара, которая накроет почти всю страну. Об этом сообщила синоптик Наталья Птуха в интервью для NV.
По прогнозу синоптика, антициклон в ближайшие дни принесет в Украину сухую погоду без осадков. Впрочем, местами на западе и севере возможны кратковременные дожди с грозами.
В течение 3 июля воздух по всей территории Украины прогреется до +26... +32°C.
В дальнейшем жара будет только усиливаться. В частности, 4 июля станет самым жарким днем недели. Ночью термометры покажут +16... +22°C, днем воздух прогреется до +28...34°C.
"На юге и на Закарпатье местами может быть даже +35°C. Возможно, даже до +37°C местами", - рассказала синоптик.
На выходные, 5-6 июля, в Украину снова вернется похолодание.
По словам Птухи, в субботу "пронесется с востока на запад отдельный атмосферный фронт. Он принесет кратковременные грозовые дожди, а температура воздуха уменьшится на несколько градусов.
Синоптик добавила, что уже 6 и 7 июля в Украину снова вернется сухая и жаркая погода, подобная той, что была 4 июля.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что погода в Украине в начале июля резко изменится. После "холодного" июня следует ожидать адской жары. По его данным, Украину ждет +40 градусов уже с 4 июля.
Недавно Главред со ссылкой на Украинский гидрометцентр писал, что июль 2025 года будет засушливым, а температура воздуха будет выше нормы.
Кроме того, синоптик Наталья Диденко говорила, что два дня в начале июля температура воздуха будет держаться на уровне до +33 градусов.
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Кто такая Наталья Птуха
Наталья Птуха - выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, сейчас начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и информационными источниками.
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