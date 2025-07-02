Магнитная буря ударила по Украине с новой силой: известна дата пика 'красного' шторма

В первые дни июля 2025 года ожидается повышение геомагнитной активности.

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Магнитная буря пламенного уровня возмутила Украину / Фото: сгенерированное ИИ (ChatGPT)

Вы узнаете:

Какой будет магнитная буря 2 и 3 июля

Как магнитная буря влияет на людей

Какова классификация магнитных бурь

В первые дни июля ожидается повышенная солнечная активность. Магнитные бури достигнут червового уровня мощности и могут повлиять на самочувствие людей. Об этом свидетельствуют данные Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

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По данным сайта Spaceweather, на Землю приближается новый выброс корональной массы (СМЕ) - мощного потока заряженных частиц с Солнца. По модели NASA, этот небольшой СМЕ достигнет нашей планеты поздним утром 1 июля и, вероятно, вызовет геомагнитные бури класса G1, что соответствует 5-балльному уровню по шкале NOAA.

Во вторник, 1 июля, наблюдалась слабая геомагнитная активность с планетарным K-индексом 3,1 (зеленый уровень). Такая буря не оказывает значительного влияния на организм большинства людей, хотя некоторые чувствительные лица могут почувствовать легкое недомогание.

Однако, в среду, 2 июля, прогнозируется усиление геомагнитной активности до K-индекса 5,3 (красный уровень), что соответствует сильной магнитной буре. В этот день возможно ухудшение самочувствия: головная боль, апатия, скачки давления, бессонница или раздражительность. Особенно внимательными стоит быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В четверг, 3 июля, активность несколько снизится, но все еще будет оставаться на высоком уровне - в "красной" зоне. Это означает умеренно сильную бурю, которая может вызвать те же симптомы, что и накануне, но с меньшим влиянием.

Прогноз магнитных бурь / Фото: скриншот meteoagent.com

Стоит отметить, что ранее ученые прогнозировали завершение магнитного шторма еще 30 июня, но в тот же день буря неожиданно усилилась до 6 баллов. Специалисты объясняют это нестабильностью солнечной активности, которая может меняться буквально каждые 10 минут. Поэтому даже если утром наблюдается относительное спокойствие, это не гарантирует отсутствие магнитных возмущений в течение дня.

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что такое магнитная буря и почему это важно

Магнитная буря - это геофизическое явление, вызванное выбросом заряженных частиц во время вспышек на Солнце. Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, они вызывают возмущения в геомагнитном поле планеты. Уровень бури измеряется K-индексом - шкалой от 0 до 9:

1-4 - слабые (почти не ощущаются)

5 и выше - сильные (могут влиять на самочувствие и технику)

Во время магнитных бурь могут возникать сбои в работе GPS, мобильной связи, спутниковых систем, а также наблюдаться северное сияние.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в среду, 2 июля, в Украине ожидается комфортная температура +24...+29°C, но на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Полтавщине будет прохладнее - +19...+23°C. Антициклон Bettina принесет сухую погоду на правобережье, а на левобережье возможны локальные грозовые дожди.

Погода в Украине в начале июля резко изменится - после прохладного июня ожидается сильная жара до +40 градусов. Народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует аномально жаркие и сухие первые две недели июля.

Однако после 15 июля температура немного упадет, появятся дожди. Жара придет из Северной Африки и накроет Украину вместе с волной экстремальной жары в Европе.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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