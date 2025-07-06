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Магнитная буря уровня G2 ударит по Украине: когда ожидать самого сильного удара

Руслана Заклинская
6 июля 2025, 01:12
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В ближайшие дни ожидается повышенная геомагнитная активность из-за вспышек на Солнце.
Магнитная буря уровня G2 ударит по Украине: когда ожидать самого сильного удара
Украину поразит новая магнитная буря / Фото: сгенерированное ИИ

Вы узнаете:

  • Какой будет магнитная буря 6 и 7 июля
  • Какие вспышки зафиксированы на Солнце
  • Как магнитная буря влияет на людей

В ближайшие дни ожидается геомагнитная активность из-за всплесков на Солнце. Землю затронет серия легких магнитных бурь, самая сильная прогнозируется на 7 июля. Об этом свидетельствуют данные Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

В воскресенье, 6 июля, ожидается умеренная магнитная буря уровня G1. Она вызвана корональными выбросами массы (КВМ) на Солнце, которые направлены в сторону Земли. К-индекс - 2,7 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям. Такой уровень активности почти не будет влиять на самочувствие людей.

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В понедельник, 7 июля, возможно кратковременное усиление бури до уровня G2. Такая геомагнитная буря уже может иметь более ощутимое влияние на организм людей, а также на работу электронных устройств и систем связи. По данным ученых, К-индекс повысится до 3 (зеленый уровень).

Магнитная буря уровня G2 ударит по Украине: когда ожидать самого сильного удара
Прогноз магнитных бурь / Фото: скриншот meteoagent.com

Солнечная активность и ее влияние

За последние 24 часа наблюдалась одна небольшая вспышка на Солнце класса C, которая практически не влияет на Землю. Тем не менее активность Солнца часто меняется, и данные обновляются каждые 3 часа.

Вероятность сильного геомагнитного шторма (выше уровня G3) пока что низкая:

  • Возможность малого геомагнитного шторма - около 5%.
  • Вероятность большого шторма - около 1%
  • Вероятность вспышек класса М - около 10%
  • Вероятность вспышек класса Х - около 1%

Сейчас на Солнце зафиксировано 14 солнечных пятен.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Что стоит знать и как защититься

Геомагнитные бури могут вызывать ухудшение самочувствия, особенно у метеозависимых, пожилых людей, а также тех, кто имеет проблемы с сердцем и сосудами. Среди симптомов - головная боль, раздражительность, утомляемость, нарушение сна.

Рекомендации:

  1. Ограничить физические нагрузки.
  2. Больше отдыхать и избегать стрессов.
  3. Принимать лекарства, назначенные врачом.
  4. Следить за своим самочувствием и обращаться к врачу при ухудшении здоровья.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украину идет сильная жара - температура будет достигать до +38°C, особенно в южных и центральных областях. Синоптик Наталья Птуха прогнозирует пик жары - 35-38°C до 9 июля, после чего возможно постепенное снижение.

После прохладного июня погода в Украине резко изменится - в начале июля ожидается сильная жара до +40°C. Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что первые две недели июля будут аномально жаркими и сухими.

Однако после 15 июля жара ослабеет, появятся дожди и снижение температуры.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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