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Будут лить дожди с грозами: какие области накроет непогода

Ангелина Подвысоцкая
6 июля 2025, 19:47
879
Погода в Ужгороде будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до 36 градусов тепла.
погода
Прогноз погоды в Украине на 7 июля / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 7 июля
  • Когда температура воздуха повысится до +36 градусов
  • В каких областях будут грозовые дожди

Погода в Украине 7 июля будет жаркая погода. В то же время в некоторых областях будет дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине 7 июля будет очень жарко. Местами температура воздуха повысится до +36 градусов. В западных, Житомирской и Винницкой областях будут дожди с грозами и шквалистым ветром.

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В Киеве температура воздуха повысится до +33 градусов, осадки не ожидаются. Наталка Диденко советует не выходить на улицу с 11:00 до 16:00.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 7 июля

В Украине 7 июля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в западных, Винницкой и Житомирской областях. В этот день ветер будет южный и юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 16-21°, днем 30-34°, местами сильная жара 35-36°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +36

По данным meteoprog, 7 июля в Украине будет достаточно жаркая погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +19...+36 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +15...+29 градусов.

погода 7 июля
Прогноз погоды в Украине на 7 июля / фото: meteoprog

Погода 7 июля в Киеве

В Киеве 7 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 16-21°, днем 30-34°, местами сильная жара 35-36°; в Киеве ночью около 20°, днем 32-34°", - сообщает Укргидрометцентр.

погод 7 июля
Прогноз погоды в Украине на 7 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что погода в среду, 2 июля, будет преимущественно с комфортной температурой воздуха - ожидается +24...+29 градусов.

Синоптик Наталья Птуха заявила, что антициклон в ближайшие дни принесет в Украину сухую погоду без осадков. Впрочем, местами на западе и севере возможны кратковременные дожди с грозами.

В то же время синоптик Станислав Щедрин рассказал, что Украину ждет +40 градусов уже с 4 июля. По его словам, до 15 июля стоит ждать адской жары.

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Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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