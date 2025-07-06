Украину накрывает аномальная жара: синоптик удивил прогнозом на ближайшие дни

О чем идет речь:
- Когда в Украине ударит почти +40 градусов
- Где будут сильные порывы ветра
- Где синоптики прогнозируют грозовые дожди и град
Погода в Украине в последующие дни будет жаркой и неустойчивой в большинстве областей. Ожидается даже аномальная жара. Об этом заявил кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
Также синоптик прогнозирует грозовые дожди с градом. Ожидается и шквалистый ветер.
Погода в Украине 7 июля
В понедельник, 7 июля, ожидается жаркая погода по всей территории Украины. Ночью без осадков. Днем и вечером в западных, Черкасской и Киевской областях пройдут грозовые дожди, местами возможны град и шквалы, 17 - 22 м/с. В остальных регионах Украины без осадков. Ветер преимущественно южный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит 15... +22 °С, днем +29... +34 °С, в центральных, южных областях и на Закарпатье местами +35... +37 °С.
Погода в Украине 8 июля
Во вторник, 8 июля, в западных и северных областях ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут грозовые ливни, местами сильные, днем в западной части возможны град и шквалы, 17 - 22 м/с, местами 25 - 27 м/с. На остальной территории страны без осадков. Ветер южный/юго-восточный, 5 - 10 м/с, в западных регионах переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит 17... +22 °С, в дневное +29... +34 °С, в центральных и южных областях +33... +38 °С.
Погода в Украине 9 июля
В среду, 9 июля, грозовые дожди сохранятся в западных регионах страны, а также в Киевской области; местами возможен град и шквалы, 15 - 20 м/с. На остальной территории страны будет царить сухая и жаркая погода. Ветер переменных направлений, на Левобережье юго-восточный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях составит ночью +15... +21 °С, днем +23... +33 °С, в центральных, южных и восточных регионах ночью +20... +25 °С, днем +34... +39 °С.
Погода в Украине 10 июля
В четверг, 10 июля, дождливая погода ожидается в западных областях. Здесь местами пройдут сильные ливни в сопровождении грозы, днем не исключен град и сильные порывы ветра. В остальных регионах Украины продолжится период аномально жаркой и сухой погоды. Ветер в западных областях будет северный, на остальной территории юго-восточный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха в западной части ночью +13...+18 °С, днем +15...+20 °С. В остальных регионах ночью +19... +25 °С, днем +34... +39 °С.
Погода в Украине 11 июля
В пятницу, 11 июля, под влиянием малоподвижного циклона, неустойчивая погода с кратковременными дождями охватит большую часть Украины, за исключением южных областей. Местами днем возможен град и шквалы, 17 - 22 м/с. В западной части возможны сильные дожди. Ветер переменных направлений, 5 - 10 м/с. Температура воздуха в западной части ночью будет колебаться в пределах +10...+16 °С, днем +14...+21 °С. В остальных регионах ночью +19... +25 °С, днем +34... +39 °С.
Погода в Украине 12 июля
В субботу, 12 июля, грозовые дожди пройдут в западных и северо-восточных областях страны. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с, при грозах местами может усиливаться до 15 - 17 м/с. Температура воздуха в западной части ночью +9...+14 °С, днем +20...+25 °С, в остальных регионах ночью +14...+21 °С, днем +26...+32 °С, в юго-восточной половине +34...+39 °С.
Погода в Украине 13 июля
В воскресенье, 13 июля, в восточной части, а также на крайнем западе страны ожидаются кратковременные грозовые дожди. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха в западных областях ночью +10... +15 °С, днем +22... +27 °С, в остальных регионах ночью +14... +21 °С, днем +26... +32 °С, в юго-восточной половине +34... +39 °С.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Украину идет сильная жара - температура будет достигать до +38°C, особенно в южных и центральных областях. Синоптик Наталья Птуха прогнозирует пик жары - 35-38°C до 9 июля, после чего возможно постепенное снижение.
После прохладного июня погода в Украине резко изменится - в начале июля ожидается сильная жара до +40°C. Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что первые две недели июля будут аномально жаркими и сухими.
Однако после 15 июля жара ослабеет, появятся дожди и снижение температуры.
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Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
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