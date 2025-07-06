Украину накрывает аномальная жара: синоптик удивил прогнозом на ближайшие дни

Во многих областях Украины температура воздуха повысится почти до +40 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: depositphotos.com/ua

О чем идет речь:

Когда в Украине ударит почти +40 градусов

Где будут сильные порывы ветра

Где синоптики прогнозируют грозовые дожди и град

Погода в Украине в последующие дни будет жаркой и неустойчивой в большинстве областей. Ожидается даже аномальная жара. Об этом заявил кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Также синоптик прогнозирует грозовые дожди с градом. Ожидается и шквалистый ветер.

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Погода в Украине 7 июля

В понедельник, 7 июля, ожидается жаркая погода по всей территории Украины. Ночью без осадков. Днем и вечером в западных, Черкасской и Киевской областях пройдут грозовые дожди, местами возможны град и шквалы, 17 - 22 м/с. В остальных регионах Украины без осадков. Ветер преимущественно южный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит 15... +22 °С, днем +29... +34 °С, в центральных, южных областях и на Закарпатье местами +35... +37 °С.

Прогноз погоды в Украине на 7 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине 8 июля

Во вторник, 8 июля, в западных и северных областях ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут грозовые ливни, местами сильные, днем в западной части возможны град и шквалы, 17 - 22 м/с, местами 25 - 27 м/с. На остальной территории страны без осадков. Ветер южный/юго-восточный, 5 - 10 м/с, в западных регионах переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит 17... +22 °С, в дневное +29... +34 °С, в центральных и южных областях +33... +38 °С.

Прогноз погоды в Украине на 8 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине 9 июля

В среду, 9 июля, грозовые дожди сохранятся в западных регионах страны, а также в Киевской области; местами возможен град и шквалы, 15 - 20 м/с. На остальной территории страны будет царить сухая и жаркая погода. Ветер переменных направлений, на Левобережье юго-восточный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях составит ночью +15... +21 °С, днем +23... +33 °С, в центральных, южных и восточных регионах ночью +20... +25 °С, днем +34... +39 °С.

Прогноз погоды в Украине на 9 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине 10 июля

В четверг, 10 июля, дождливая погода ожидается в западных областях. Здесь местами пройдут сильные ливни в сопровождении грозы, днем не исключен град и сильные порывы ветра. В остальных регионах Украины продолжится период аномально жаркой и сухой погоды. Ветер в западных областях будет северный, на остальной территории юго-восточный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха в западной части ночью +13...+18 °С, днем +15...+20 °С. В остальных регионах ночью +19... +25 °С, днем +34... +39 °С.

Прогноз погоды в Украине на 10 июля / фото: Windy

Погода в Украине 11 июля

В пятницу, 11 июля, под влиянием малоподвижного циклона, неустойчивая погода с кратковременными дождями охватит большую часть Украины, за исключением южных областей. Местами днем возможен град и шквалы, 17 - 22 м/с. В западной части возможны сильные дожди. Ветер переменных направлений, 5 - 10 м/с. Температура воздуха в западной части ночью будет колебаться в пределах +10...+16 °С, днем +14...+21 °С. В остальных регионах ночью +19... +25 °С, днем +34... +39 °С.

Прогноз погоды в Украине на 11 июля / фото: Windy

Погода в Украине 12 июля

В субботу, 12 июля, грозовые дожди пройдут в западных и северо-восточных областях страны. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с, при грозах местами может усиливаться до 15 - 17 м/с. Температура воздуха в западной части ночью +9...+14 °С, днем +20...+25 °С, в остальных регионах ночью +14...+21 °С, днем +26...+32 °С, в юго-восточной половине +34...+39 °С.

Прогноз погоды в Украине на 12 июля / фото: ventusky

Погода в Украине 13 июля

В воскресенье, 13 июля, в восточной части, а также на крайнем западе страны ожидаются кратковременные грозовые дожди. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха в западных областях ночью +10... +15 °С, днем +22... +27 °С, в остальных регионах ночью +14... +21 °С, днем +26... +32 °С, в юго-восточной половине +34... +39 °С.

Прогноз погоды в Украине на 13 июля / фото: ventusky

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украину идет сильная жара - температура будет достигать до +38°C, особенно в южных и центральных областях. Синоптик Наталья Птуха прогнозирует пик жары - 35-38°C до 9 июля, после чего возможно постепенное снижение.

После прохладного июня погода в Украине резко изменится - в начале июля ожидается сильная жара до +40°C. Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что первые две недели июля будут аномально жаркими и сухими.

Однако после 15 июля жара ослабеет, появятся дожди и снижение температуры.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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