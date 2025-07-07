Украинцев призвали быть осторожными на улице: какая опасность скоро накроет нашу страну

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 8 июля
- Как повлияет на погоду циклон Gabriel, который накроет наше государство
- Какая опасность ждет украинцев
Погода в Украине во вторник, 8 июля, отметится продолжением сильной жары. Температура воздуха в течение дня составит +30...+33 градуса, а на юге и в центре местами даже будет +34...+36 градусов.
Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко. Она рассказала, что преимущественно будет доминировать сухая погода.
Но в ряде областей нужно быть очень осторожными, ведь ожидаются дожди с грозами. Речь идет о западных регионах - там под влиянием циклона Gabriel и атмосферных фронтов будут идти грозовые дожди.
Также дожди с грозами днем или вечером дойдут до северных областей, а также Винницкой и Черкасской областей.
В Киеве 8 июля будет жарко, ожидается +31...+33 градуса.
Облегчение от жары может принести уже вечером во вторник дождь с грозой, отметила синоптик.
В то же время она предупредила о сильной опасности - ливни с грозами и шквалами кое-где могут начинаться за считанные минуты.
"Учитывая сильную жару плюс температурные контрасты на высотах - порой дождь за считанные минуты может перейти в сильный ливень со шквалом. Осторожно", - подчеркнула она.
Жара 9 июля ослабнет в западных областях Украины.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, украинцев призвали не выходить на улицу 7 июля в определенные часы - стала известна причина. 7 июля в Украине ожидается настоящая жара с температурой до +36°C, а в отдельных регионах - грозы, ливни и шквалы, синоптики обратились с предупреждением.
Также ранее сообщалось, что Украину накрывает аномальная жара - синоптик удивил прогнозом на ближайшие дни. Во многих областях Украины температура воздуха повысится почти до +40 градусов.
Напомним, будут лить дожди с грозами - какие области накроет непогода. Погода в Ужгороде будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до 36 градусов тепла.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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