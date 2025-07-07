Мухи не выдержат и исчезнут: 4 натуральных средства отпугнут насекомых от вашего дома

Вы узнаете:
- Какой запах отпугивает мух
- Какие четыре растения могут отпугнуть мух
Для того, чтобы избежать залетания мух в ваш дом, не обязательно бежать в магазин за какими-то серьезными средствами, ведь природа уже сама позаботилась об этом вопросе. Есть несколько растений, которые отпугивают мух своим запахом - эти насекомые не могут выдержать такого запаха и просто обходят эти растения десятой дорогой.
Но при этом для многих людей запах этих растений нравится, поэтому кроме того, что вы отгоните таким способом мух от своего жилища, вы еще и ароматизируете свое жилье и будете наслаждаться приятным для вас запахом.
Вместо использования каких-либо спреев, эксперты Perfect Plants предлагают несколько растений, которые отпугивают этих вредителей, пишет express.co.uk.
1. Базилик
Базилик - самый распространенный вид растения, отпугивающий мух. Хотя он имеет очень полезные свойства на кухне, он также полезен для отпугивания мух и других насекомых.
Это растение выделяет натуральные масла, которые имеют сочный, землистый аромат, который отпугивает мух и других вредителей.
"Базилик вкусный не только в соусе песто, салатах, супах, рыбе и пасте, но и наполняет вашу комнату свежим и чистым ароматом. Более того, летающие насекомые и другие жуки, как правило, держатся подальше от аромата листьев, поскольку они его не переносят", - отмечают эксперты.
2. Лаванда
Если вы ищете способ, как избавиться от мух в домашних условиях, то поможет в этом также лаванда.
Можно развесить один-два букетика лаванды дома и положить несколько веточек в ящик с бельем. Это может помочь отпугнуть моль и других насекомых.
3. Мелисса
Листья мелиссы имеют характерный лимонный аромат, и хотя белые цветы привлекают пчел, листья, как правило, держит других насекомых на расстоянии.
Можно занести немного мелиссы в свой дом. Для людей она пахнет хорошо, но не для мух и комаров.
4. Мята
Свежий, выразительный запах мяты сладкий для большинства людей, которые его чувствуют, кроме мух и других вредителей.
Несмотря на свой обычный зеленый вид, мята своим запахом и вкусом сразу отпугивает любых мух, которые к ней подлетают, и хорошо растет в помещении, если ее достаточно поливать.
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Об источнике: Express.co.uk
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