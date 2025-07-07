Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Мухи не выдержат и исчезнут: 4 натуральных средства отпугнут насекомых от вашего дома

Алёна Воронина
7 июля 2025, 11:05
45
От мух и следа не останется, если использовать дома одно из четырех растений, которых они очень боятся.
муха
Что сделать, чтобы избавиться от мух - 4 растения помогут/ коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой запах отпугивает мух
  • Какие четыре растения могут отпугнуть мух

Для того, чтобы избежать залетания мух в ваш дом, не обязательно бежать в магазин за какими-то серьезными средствами, ведь природа уже сама позаботилась об этом вопросе. Есть несколько растений, которые отпугивают мух своим запахом - эти насекомые не могут выдержать такого запаха и просто обходят эти растения десятой дорогой.

Но при этом для многих людей запах этих растений нравится, поэтому кроме того, что вы отгоните таким способом мух от своего жилища, вы еще и ароматизируете свое жилье и будете наслаждаться приятным для вас запахом.

видео дня

Вместо использования каких-либо спреев, эксперты Perfect Plants предлагают несколько растений, которые отпугивают этих вредителей, пишет express.co.uk.

1. Базилик

Базилик - самый распространенный вид растения, отпугивающий мух. Хотя он имеет очень полезные свойства на кухне, он также полезен для отпугивания мух и других насекомых.

Это растение выделяет натуральные масла, которые имеют сочный, землистый аромат, который отпугивает мух и других вредителей.

"Базилик вкусный не только в соусе песто, салатах, супах, рыбе и пасте, но и наполняет вашу комнату свежим и чистым ароматом. Более того, летающие насекомые и другие жуки, как правило, держатся подальше от аромата листьев, поскольку они его не переносят", - отмечают эксперты.

2. Лаванда

Если вы ищете способ, как избавиться от мух в домашних условиях, то поможет в этом также лаванда.

Можно развесить один-два букетика лаванды дома и положить несколько веточек в ящик с бельем. Это может помочь отпугнуть моль и других насекомых.

3. Мелисса

Листья мелиссы имеют характерный лимонный аромат, и хотя белые цветы привлекают пчел, листья, как правило, держит других насекомых на расстоянии.

Можно занести немного мелиссы в свой дом. Для людей она пахнет хорошо, но не для мух и комаров.

4. Мята

Свежий, выразительный запах мяты сладкий для большинства людей, которые его чувствуют, кроме мух и других вредителей.

Несмотря на свой обычный зеленый вид, мята своим запахом и вкусом сразу отпугивает любых мух, которые к ней подлетают, и хорошо растет в помещении, если ее достаточно поливать.

Средства для борьбы с насекомыми инфографика
Средства для борьбы с насекомыми/ Инфографика: Главред

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

насекомые зелень
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зарплаты в Украине не успевают за ростом цен: инфляция "съедает" доходы

Зарплаты в Украине не успевают за ростом цен: инфляция "съедает" доходы

11:52Экономика
В двух городах раненые после "прилетов" по зданиям ТЦК: РФ ударила дронами

В двух городах раненые после "прилетов" по зданиям ТЦК: РФ ударила дронами

11:50Украина
Новый налет дронов на Украину: взрывы прогремели в двух областях, первые детали

Новый налет дронов на Украину: взрывы прогремели в двух областях, первые детали

10:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали не выходить на улицу 7 июля в определенные часы - причина

Украинцев призвали не выходить на улицу 7 июля в определенные часы - причина

Максим Галкин показал уютный домашний момент с дочерью Лизой и Аллой Пугачевой

Максим Галкин показал уютный домашний момент с дочерью Лизой и Аллой Пугачевой

Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 июля: Девам - победа, Рыбам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 июля: Девам - победа, Рыбам - проблемы

Почему Трамп избегает вопроса продажи оружия для Украины - в МИД назвали нюанс

Почему Трамп избегает вопроса продажи оружия для Украины - в МИД назвали нюанс

Языковая диверсия СССР: что не так с звательным падежом и почему его боялись в Кремле

Языковая диверсия СССР: что не так с звательным падежом и почему его боялись в Кремле

Последние новости

12:07

Украинцев призвали быть осторожными на улице: какая опасность скоро накроет нашу страну

12:03

"Скрещенные с чертиком": священник назвал игрушку, которую нельзя покупать детямВидео

11:52

Зарплаты в Украине не успевают за ростом цен: инфляция "съедает" доходы

11:50

В двух городах раненые после "прилетов" по зданиям ТЦК: РФ ударила дронами

11:19

"Сокращение военных расходов" РФ: экономист объяснил заявление ПутинаВидео

Путин способен финансировать войну еще 2-4 года - АлексашенкоПутин способен финансировать войну еще 2-4 года - Алексашенко
11:05

Мухи не выдержат и исчезнут: 4 натуральных средства отпугнут насекомых от вашего дома

11:00

Китайский гороскоп на завтра 8 июля: Тиграм - серьезный разговор, Петухам - компромисс

10:55

Упрощает поставки вооружения: в Украине заработал маркетплейс для армии

10:48

Новый налет дронов на Украину: взрывы прогремели в двух областях, первые деталиФотоВидео

Реклама
10:07

Трамп сделал громкое заявление о помощи Украине и "наехал" на Путина

10:04

Украинцам выписывают штрафы за "неправильные" паспорта: сколько придется заплатить

10:00

"Такого за три года не было": военный ошеломил заявлением о Запорожье

09:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 июля (обновляется)

09:18

Пока Запад ходит кругами вокруг России, в Украине - "Метро 2035"мнение

08:58

Удары точнее, а тактика коварнее: в ISW назвали новые цели РФ для атак

08:57

ВСУ пошли вперед на фронте: в ISW назвали направление продвижения

08:55

Карта Deep State онлайн за 7 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:05

Пожары и разрушения в трех районах: в Киеве гремели взрывы в ходе атаки дронов

07:52

Россияне в истерике из-за атаки: БпЛА налетели на Московскую областьВидео

06:27

Много пострадавших и пожар в жилом доме: россияне атаковали ХарьковФото

Реклама
05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти цифру 208

05:09

Раскрыт секрет флага Украины: почему он сине-желтый и когда появился впервыеВидео

04:38

Против этого Россия бессильна: Украина нашла отличный способ борьбы с Шахедами

04:22

Сотни рейсов отменены, стоят толпы людей: в аэропортах РФ транспортный коллапс

04:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинках с собакой, поедающей торт, за 19 с

02:30

Как правильно выбрать колбасу: неожиданный ответ просто сразит наповалВидео

02:09

Бои не прекращаются: в Генштабе рассказали, какие направления остаются самыми горячими

02:00

Официально свободны: представитель Кэти Перри и Орландо Блума подтвердил их разрыв

01:43

Melovin мобилизовался: где будет проходить службу певец

01:05

Европа на пороге перемен: смогут ли они обойтись без американского оружия

00:53

"Огонь огненный": Ольга Сумская удивила формами без ретуши

00:23

Евро-0 может вернуться на АЗС: почему правительство рассматривает такой шаг

06 июля, воскресенье
23:43

Юрий Никитин показал свою 94-летнюю маму-именинницу

23:31

"Это символ демона, срочно выбросьте!": мольфар рассказал о трендовой детской игрушкеВидео

23:21

Базовая военная подготовка для студентов: в Раде раскрыли ключевые детали

22:55

Украина победит, если Запад возьмется за ум: Forbes назвал план действий

22:25

Кому выгодна бесконечная война в Украинемнение

22:10

И полезные, и вкусные: 12 овощей с самым низким содержанием сахара

21:59

В Украине готовят жилищную реформу: что изменится

21:57

Секреты "Калибров": ВМС Украины раскрыли неожиданные изменения в применении

Реклама
21:07

Елена Мозговая впервые назвала имя певца, который надоумил ее бросить петь

20:45

Украина обратилась к Берлину: СМИ раскрыли, что именно вошло в список оружия

20:20

"В этом созыве точно": Гетманцев сказал, будет ли Рада раскрывать банковскую тайну

19:57

Украинский "Хогвартс": что скрывал Тайный университет во Львове

19:47

Будут лить дожди с грозами: какие области накроет непогода

19:33

Максим Галкин показал уютный домашний момент с дочерью Лизой и Аллой Пугачевой

19:27

"Приветствуем бойца": барабанщик группы "Жадан и Собаки" мобилизовался в Нацгвардию

19:02

Почему Трамп избегает вопроса продажи оружия для Украины - в МИД назвали нюанс

18:51

Большая игра Си: аналитик раскрыл три причины, зачем Пекину затяжная война в Украине

18:47

"Будет супервесело": Илон Маск готовится к первому съезду своей партии

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять