9 июля Украина будет едва ли не самой жаркой в Европе - синоптик

Вы узнаете:
- Прогноз погоды от Укргидрометцентра
- Прогноз погоды от Натальи Диденко
С 8 по 10 июля в Украине будет очень жаркая погода. Об этом проинформировал в Facebook Украинский гидрометеорологический центр.
"8-10 июля большинство территории Украины будет находиться в поле высокого атмосферного давления с востока и в раскаленной воздушной массе с юга, однако в последующие двое суток на погоду западных, Житомирской и Винницкой областей, а 10 июля на Правобережье будут влиять атмосферные фронты, обуславливая кратковременные дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.видео дня
Гидрометцентр прогнозирует, что 10 июля температура снизится на 3–5 °С только "в западных, Житомирской и Винницкой областях".
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Более подробный прогноз на 9 июля опубликовала сегодня, 8 июля, в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"9 июля Украина будет едва ли не самой жаркой в Европе. Но и контрастной. В западных областях, в Житомирской, Винницкой области температура воздуха будет составлять комфортные +21...+28 °С. А на востоке, юге и в большинстве центральных областей и дальше будет жарить +33...+39 °С", – написала она.
Синоптик отметила, что 9 июля на западе страны и в Винницкой области прогнозируют дожди, переходящие в сильные ливни и град.
"В Киеве завтра – жара, +30...+33 °С. Дождь с грозой возможен вечером. Жара ослабнет 11-12 июля", – прогнозирует Диденко.
По ее оценкам, в "видимой синоптической перспективе" будет "более сдержанно" на западе и жарко на востоке Украины.
"Июль старается всем угодить, он это видит по-своему, а мы подстраиваемся", – прокомментировала Диденко погодные прогнозы.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, погода в Украине 8 июля будет жаркая погода. В то же время в некоторых областях будет дождь.
Синоптик Наталья Птуха заявила, что антициклон в ближайшие дни принесет в Украину сухую погоду без осадков. Впрочем, местами на западе и севере возможны кратковременные дожди с грозами.
В то же время синоптик Станислав Щедрин рассказал, что Украину ждет +40 градусов уже с 4 июля. По его словам, до 15 июля стоит ждать адской жары.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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