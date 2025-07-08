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Грозы, ливни и град: Украину атакует очень сильная непогода, синоптики назвали области

Ангелина Подвысоцкая
8 июля 2025, 20:49
2074
Погода в Ужгороде будет одной из самых прохладных. Температура воздуха там опустится до +16.
погода
Прогноз погоды в Украине на 9 июля / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 9 июля
  • Когда температура воздуха повысится до +39 градусов
  • В каких областях будут грозовые дожди

Погода в Украине 9 июля будет жаркая погода. В то же время в некоторых областях будет дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день в западных, Житомирской и Винницкой областях будут грозовые дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Там объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

погода 9 июля
Прогноз погоды в Украине на 9 июля / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 9 июля Украина будет самой жаркой страной в Европе. Температура воздуха в большинстве центральных, восточных и южных областях повысится до +39 градусов тепла.

Также западные, северные и Винницкая области будут под влиянием циклона. Там ожидаются грозовые дожди, шквал и град.

Ожидается, что жара начнет ослабевать 11-12 июля. Однако в восточных областях будет держаться сильная жара - 40 градусов тепла.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 9 июля

В Украине 9 июля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами, градом и шквалами в западных, Житомирской и Винницкой областях. В этот день ветер будет южный и юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"На остальной территории сухая и жаркая погода с температурой ночью 19-24°, днем сильная жара 35-39°; только в Киевской и Черниговской областях местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью 16-21°, днем 29-34°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +38

По данным meteoprog, 9 июля в Украине будет достаточно жаркая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +23...+38 градусов. Самая низкая температура будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +16...+18 градусов.

погода 9 июля
Прогноз погоды в Украине на 9 июля / фото: meteoprog

Погода 9 июля в Киеве

В Киеве 9 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 16-21°, днем 29-34°; в Киеве ночью 19-21°, днем 30-32°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 9 июля
Прогноз погоды в Украине на 9 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что погода в среду, 2 июля, будет преимущественно с комфортной температурой воздуха - ожидается +24...+29 градусов.

Синоптик Наталья Птуха заявила, что антициклон в ближайшие дни принесет в Украину сухую погоду без осадков. Впрочем, местами на западе и севере возможны кратковременные дожди с грозами.

В то же время синоптик Станислав Щедрин рассказал, что Украину ждет +40 градусов уже с 4 июля. По его словам, до 15 июля стоит ждать адской жары.

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Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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